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Hukuk, Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi toplandı

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Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, CTP Milletvekili Doğuş Derya başkanlığında, saat 10.00’da toplandı.
Hukuk, Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre komite, gündeminde bulunan, “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Yasa Tasarısı”nı madde madde görüşmeye devam etti.

Tasarı, “siyasi ve kamu yaşamı içinde yolsuzluk ve rant kültürünün önüne geçebilmek için adalet, eşitlik, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerine dayanarak mevkiinin kötüye kullanılmasını engellemek ve yapılacak denetimler ile gerektiğinde yaptırım uygulamak maksadıyla” hazırlandı. Tasarının ilerleyen toplantılarında da ele alınmaya devam edeceği kaydedildi.

Komite bir diğer gündem maddesi olan, “Boşalan Yayın Yüksek Kurulu Üyeliğine Yapılan Başvurunun Değerlendirilmesi” konusunu da ele aldı ve ilgili gündem maddesine ilişkin kararını oybirliği ile kabul etti.

CTP Milletvekili Doğuş Derya başkanlığında toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, Komite Üyeleri: CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Erek Çağatay, HP Milletvekili Jale Refik Rogers, UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk  katıldı.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’ndan yetkililer de katılıp, görüş ve önerilerini sundu.

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