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Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı

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Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, gündemindeki üç yasa tasarısını görüştü.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, ilk olarak gündeminde bulunan “Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinin KKTC’de Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri (ASBÜ-KKTC) Kurmasına İlişkin Anlaşmanın Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasa Tasarısı”nı görüştü. Komite Yasa Tasarısını oyçokluğu ile onaylayarak Genel Kurul’a sevk etti.

Komite daha sonra “Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında E-Devlet Projesinin Yürütülmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı” ve “KKTC Hükümeti ile TC Hükümeti Arasında E-Devlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve söz konusu yasa tasarılarının genel görüşmesine devam etti.

Komite bahse konu “Onay Yasa Tasarılarının” görüşmesine önümüzdeki toplantılarında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak UBP İskele Milletvekili ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun yanısıra Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Bilişim Dairesi, Bilgisayar Mühendisleri Odası’ndan yetkililer ile E-Devlet Yürütme Kurulu Başkanı Suat Yeldener katılarak, görüş ve önerilerini aktardı.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ve Fırtına Karanfil ile CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı. Toplantıya ayrıca CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.

 
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