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Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı

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Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün UBP Milletvekili, Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, komite, gündeminde bulunan “Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı”, “Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet (E-Devlet) İdaresi Yasa Önerisi”ni ele aldı.

Söz konusu yasa tasarıları ve yasa önerisinin genel görüşmesini yapan komite, tasarılar ve öneri üzerindeki görüşmelerine gelecek toplantılarında devam edecek.
UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığındaki komite toplantısına CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ve Fırtına Karanfil ile Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.

Komite toplantısında davetli olarak Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, İçişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Yayın Yüksek Kurulu, Dış Basın Birliği, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu, Basın-Sen’den yetkililer ile GAÜ Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arif Sarı yer alarak, görüş ve önerilerini komiteye aktardı.

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