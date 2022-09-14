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Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı

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Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, “Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasa Tasarısı” gündemiyle, UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında bugün saat 10.30’da toplandı.
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre Komite, gündeminde bulunan “Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve Tasarının genel görüşmesine devam etti. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmelerine önümüzdeki toplantılarında devam edecek.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığındaki komite toplantısına CTP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Ongun Talat, Komite Üyeleri UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, UBP Milletvekili Fırtına Karanfil ve CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak ise KKTC Başsavcılık, Maliye Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Dış Basın Birliği, Haber Kameramanları Derneği, Basın- Sen ve NRG Yayıncılık’tan yetkililer katılarak görüş ve önerilerini komiteye aktardı.

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