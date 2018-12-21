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“Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk” Konfersansı Düzenleniyor

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DAÜ’de “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk” konulu sempozyum gerçekleştirilecek
“Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk” Konfersansı Düzenleniyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi, Prof. Dr. Esin Konanç anısına “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk” başlıklı sempozyum gerçekleştirecek. 20 Aralık 2009 tarihinde elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden DAÜ Hukuk Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Esin Konanç anısına düzenlenecek olan söz konusu sempozyum, 24 Aralık 2018 Pazartesi günü, saat 10:00’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirilecek.

 

Prof. Dr. Konanç’ın özgeçmişinin okunmasının ardından gerçekleştirilecek olan slayt gösterisi ve açılış konuşmaları ile sempozyum başlayacak. DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Turhan başkanlığında başlayacak olan ilk oturumda TC Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakim Hakan Öztatar “Arabuluculuğun Türkiye’deki Gelişimi ve Mevcut Durum”,  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Akın “İş Uyuşmazlıklarında (Dava Şartı Olarak) Arabuluculuk”, Bağımsız Arabulucular Derneği Başkanı (BADER) Av. Arb. Dursun Yassıkaya “Arabuluculuğun Gelişimi ve Geleceğinde Bakış Açıları” konulu sunumlar gerçekleştirecek.

 

DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıçoğlu başkanlığında gerçekleştirilecek olan ikinci oturumda ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emel Hanağası “Arabuluculuğa Elverişli Uyuşmazlıklar”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Taşpınar Ayvaz “Arabuluculuk Anlaşma Belgesi ve Hukuki Niteliği” ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Av. Hasan Esendağlı “KKTC’de Arabuluculukla İlgili Yasa Çalışmaları” konulu sunumlar gerçekleştirecek.

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