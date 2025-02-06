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Hukukçular İçin Kapsamlı Kılavuz: Sınavlara Hazırlık Kitabı Yayımlandı

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Yakın Doğu Üniversitesi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan “Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve Adli Yargı Sınavına Hazırlık Soru Bankası” hukukçuların sınav başarısını artırmayı hedefliyor.
Hukukçular İçin Kapsamlı Kılavuz: Sınavlara Hazırlık Kitabı Yayımlandı

Hukuk Sınavları Artık Daha Kolay!

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden, sınava hazırlanan hukukçular için önemli bir kılavuz: “Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve Adli Yargı Sınavına Hazırlık Soru Bankası”!

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Aysun Beydola ve Doç. Dr. Fatma Alaslan ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ramadan Sanıvar’ın ortak çalışması olan “Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve Adli Yargı Sınavına Hazırlık Soru Bankası” yayımlandı. Legal Yayıncılık tarafından basılan kitap, hukukçuların meslek sınavlarına hazırlık sürecine rehberlik edecek.

Hukuk mesleklerinin temel alanlarını kapsayan geniş bir içeriğe sahip olan “Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve Adli Yargı Sınavına Hazırlık Soru Bankası” kitabı, toplamda 643 test sorusuyla, sınavlara hazırlanan hukukçular için bir el kitabı niteliği taşıyor. Medeni Hukuk kapsamında Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku ve Miras Hukuku’na dair 241 sorunun yer aldığı kitap, Medeni Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku alanında 202 soru, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında ise 200 soru bulunuyor.

Çözümleriyle birlikte sunularak hazırlanan sorular, adayların sınav sürecindeki başarı oranını artırmayı hedefliyor. “Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve Adli Yargı Sınavına Hazırlık Soru Bankası”, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bu alanda yayımlanan ilk eser olma özelliği de taşıyor.

Doç. Dr. Aysun Beydola: “Kitabımızın, sınav süreçlerinde hukukçuların en büyük yardımcısı olacağına inanıyoruz.”

Kitabın yazarlarından Doç. Dr. Aysun Beydola, “Bu çalışma, geniş kapsamı ve çözümleriyle başarı oranını artıracaktır. Hukukçuların bu süreçte en büyük yardımcısı olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı. Doç. Dr. Aysun Beydola, kitabın, hukuk fakültelerinden mezun olan öğrencilerin sınavlarda daha iyi sonuçlar alabilmesi için önemli bir kaynak olmasının yanı sıra, hukukçuların mesleki kariyerlerine de katkı sağlayacağını vurguladı. Doç. Dr. Aysun Beydola ayrıca, kitabın, Türkiye ve KKTC’deki hukukçulardan büyük ilgi gördüğünü, sosyal medyada geniş yankı uyandırdığını belirtti

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