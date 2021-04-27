Hukukçuların görüşü net: “Alkol yasağının yasal dayanağı ve kamu yararı ile bağlantısı yok”

Üç haftalık tam kapanma süresince, alkol satışının sokağa çıkma yasağının uygulandığı diğer günler gibi yasaklanması büyük tartışma yarattı. Yasağın yasal dayanağı konusunda hukukçuların görüşü net. İdare hukuku uzmanı, Prof. Dr. Ali Ulusoy, “Sokağa çıkma yasağı konusunda zaten yasal dayanak problemi var. Alkol yasağının ise tartışılan bu konularla hiç ilgisi yok. Maske takma zorunluluğu gibi bulaşıcı hastalıkla bağı yok. Sosyalliği teşvik etmesi mümkün değil zaten tam kapanma söz konusu. Yasal olmayan bir karar" dedi. Prof. Dr. Turgut Tarhanlı da sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, “SARS-CoV2 virüsüyle, mesela Cabernet Sauvignon üzümü arasındaki bağ nedir?” yorumunu yaptı.

Sokağa çıkma yasaklarının uygulanmaya başlandığı günden bu yana, valiliklerin kararları gerekçe gösterilerek, alkol satışı da yasaklanıyor. Süpermarketlerde bile alkollü içki satışı yapılmıyor. Üç haftalık tam kapanma kararının ardından alkol satışına yeniden yasak konulup konulmayacağı tartışma konusu oldu. Satılmayacağı yönünde açıklama yapılmasından sonra ise bu yasağın yasal olup olmadığı tartışıldı.

Hukuka açıkça aykırı

Prof. Dr. Ulusoy, yasağı şöyle değerlendirdi:

“Yasakların geneline ilişkin bir yasal dayanak problemi zaten var. Bu yasakların bir kısmı Umumi Hıfzısıhha Kanunu çerçevesinde ele alınıyor. Bir kısmı için de valiliklerin kararları gerekçe gösteriliyor. Ama sokağa çıkma yasağı gibi konularda temel hak ve hürriyeti doğrudan sınırlama söz konusu olduğu için kanunda açıkça gösterilmesi şartı vardır. Kanunda yazması gerekir. Ancak böyle bir durum söz konusu değil. Alkol konusunda ise sosyalleşmeyi teşvik etmesi gibi gerekçeler ileri sürülüyor. Ancak tam kapanma söz konusuyken, her yer kapalıyken kim, nerede, nasıl sosyalleşecek? Zaten kanunda yazmadığı için bir hukuka aykırılık söz konusuyken bir de kamu yararı ile bulaşıcı hastalık ile hiç ilgisi olmayan bir yasak konuluyor. Bu nedenle amaç unsuru yönünden hukuka aykırılık söz konusu. Maske takmayı misal anlıyoruz. Bulaşıcı hastalığı önlemek için. Ama alkol yasağının bağı ne?

“Yaşam tarzına müdahale”

“O zaman yaşam tarzına müdahale söz konusu. Zira bulaşıcı hastalıktan korunmak için alkol yasağı kararı alınması gerektiğinin tıbbi bir bulgusu yok. Sosyalleşmeyi teşvik etmesi gibi bir şey de söz konusu olamaz. Kanunda bunların bizzat yazılması gerekir ama kanunda yok. Alkol yasağını da maske takma zorunluluğu gibi değerlendiremeyiz. İdare hukuku açısından bu olmaz. Temel hak ve özgürlüğü doğrudan sınırlayıcı bir eylem.”

“Aradaki bağ nedir?”

İdare hukuku uzmanı, Prof. Dr. Turgut Tarhanlı da sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

“Bu karar bir idari işlem. Her idari işlemin, o yönde karar verilmesini gerekli kılan bir sebep & kamu yararına yönelik maksat unsuruna sahip olduğunun açıkça beyanı, idarenin yükümlülüğüdür. O halde; SARS-CoV2 virüsüyle, mesela Cabernet Sauvignon üzümü arasındaki bağ nedir?”