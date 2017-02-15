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"Hukuki çerçevede işbirliği gerekli olacak"

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"Hukuki çerçevede işbirliği gerekli olacak"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Rusya ve Güney Kıbrıs arasındaki ilişkilerin daha da ileriye götürülmesi için Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e sözlü mesaj gönderdiği belirtildi.

Rum gazeteleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yönelik sözlü mesajının, Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunan Rusya Federasyonu Yüksek Mahkeme Başkanı Vyacheslav Lebedev tarafından iletildiğini yazdı.

Alithia gazetesine göre, Rusya Federasyonu Yüksek Mahkeme Başkanı Vyacheslev Lebedev, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Putin’in mesajının, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi niyetiyle ilgili olduğunu, bunun içerisinde ayrıca Anastasiadis’in Şubat 2015’teki Rusya ziyareti sırasındaki tüm anlaşmaların hayata geçirilmesine ilişkin teşekkürlerini de sunduğunu ifade etti.

İki ülke tarihinde, ilk kez, yargı yetkisi alanında işbirliğinin var olduğuna dikkati çeken Lebedev, Rum Yüksek Mahkeme Başkanı ile iki ülkenin yargı yetkisinin işlevi konusunda da görüş alış verişinde bulunduklarını belirtti.

Lebedev, yargı sisteminin iyileştirilmesi ve sonuç olarak vatandaşlara en iyi şekilde adaletin dağıtılması için adli uzmanlık ve  yargı kararlarıyla ilgili bilgiler temelinde görüş alış verişinin yapılacağını da ifade etti.

Lebedev, iki ülke arasında var olan ticaret, ekonomi ve gelecekte enerji alanındaki yüksek düzeydeki ilişkilerden de bahsederek hukuki çerçevede de işbirliğinin gerekli olacağını söyledi.

Lebedev açıklamasında ayrıca iki ülke yargı birimlerinin işbirliğinin gelişeceğine olan inancını da dile getirdi.

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