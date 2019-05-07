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"Hukukidir etik değildir diye bir şeyi de kabul etmiyoruz..."

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HP Genel Sekreteri Yenal Senin BRT'de Pembe Paşaoğulları'nın programında önemli açıklamalar yaptı...
"Hukukidir etik değildir diye bir şeyi de kabul etmiyoruz..."

HP Genel Sekreteri Yenal Senin BRT'de Pembe Paşaoğulları'nın programında önemli açıklamalar yaptı...

Arazi Bakanlar Kurulu'nda onaylandı mı? sorusuna Senin, "Serdar Bey'in yansıttığı farklı bir bakış açısıdır... Karşı olmasaydık bügüne kadar onaylanırdı... Biz bunun iptalini istiyoruz..." dedi...

İşte bazı sözleri:

Hukukidir etik değildir diye bir şeyi de kabul etmiyoruz...

Konu bugün Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelecektir, ne olacağını göreceğiz...

Soru: Hükümetin bozulmasına kadar gider mi?

Bizim iptal temmenimiz çok yüksek. İptal olmazsa, parti meclisimiz değerlendirecektir...

Arazi kiralama konusu 3-4 ay önce olmuş ama bizim öğrenmemiz geçen hafta oldu... Bunu kabul edemeyiz...

KIB-TEK'in aldığı bazı kararlara da sitem ettik... Kapalı kapılar ardında alınan kararları doğru bulmayız... Biz yaparsak bizi de eleştirebilirler...

Bakanlar Kurulu'nda ret verdiğimiz olayı daha sonra duysaydık Sayın Serdar Denktaş da aynı tepkiyi koymazmıydı?

Cesaret konusunu ilk Sayın Denktaş'in düşünmesi gerek.... Bakanlar Kurulu'nda ret verdigimiz bir konuyu bakanlık üstünden hallederken kendisi bu cesareti gosterip bilgi vermeliydi...

Kudret Bey'in Serdar Denktaş'ın yüzüne gerekeni söyleyecek cesareti vardır...

Serdar Bey, arazi kiraladığını önceden söylemesi gerekirdi...

Geçmişte benzer uygulama oldu diye Serdar Bey sürekli geçmişi örnek veriyor... Geçmişi doğru bulsaydık, HP'yi kurmazdık...

Bugünkü Bakanlar Kurulu'ndan çıkacak sonuç bazı şeyleri gösterecektir ama her karar parti meclisinde değerlendirilir...

Arazi konusu ile hükümetin geleceği konuşuluyor denilmesi üzerine Senin "Belki de" yanıtını verdi...

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