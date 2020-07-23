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Hukuksuzluğa karşı direniş her yerde

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YKP Sekretaryası mahkemelerde süren davaları değerlendirdi. Açıklama şöyle:
Hukuksuzluğa karşı direniş her yerde

Hukuksuzluğa karşı direniş her yerde

YKP Sekretaryası mahkemelerde süren davaları değerlendirdi. Açıklama şöyle:
YKP dahil birçok örgüt, kurum kuruluş COVID-19 başladığında yasaların uygulanmasını talep etti, UBP-HP hükümeti ise yasadışılığı normalleştirip tüm uyarılara kulak tıkadı. Kıbrıs Türk Tabipler Birliğinin Yüksek İdare Mahkemesinde açtığı dava ile beraber, kararın açıklanmasına saatler kala hükümet, Bulaşıcı Hastalıklar Yasasını uygulamaya soktu ama onu da gene gereklerini tam yerine getirecek şekilde yapmıyor, mümkün olduğunca yasalardan kaçmaya devam ediyor… YKP, bu süreçte de sağlık çalışanları örgütleri ile dayanışmaya, onlarla birlikte mücadele etmeye, eylemlere destek vermeye devam edecektir.
İmar Planları önemlidir, bunun nasıl yapılacağı da yasalarla belirlenmiştir. Mağusa-İskele İmar Planları yasadaki gibi Birleşik Kurullardan geçmesine rağmen, usulen bunun Başbakan tarafından hemen Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe girmesi gerekirken, yasalar bir kez daha çiğnenmiş, Kurul kararları tanınmamış, karar varken emirname ile düzenlemeye gidilmeye çalışılmıştır. Yasadışılığı normalleştiren UBP-HP hükümeti, emirnamenin süresi dolunca yeniden hem yasadışı hem de garip işler yapmaya çalıştılar. Bir kez daha konu Yüksek İdare Mahkemesine gitti, bir kez daha mahkeme hükümetin aleyhine karar üretti. YKP, bu süreçte İmar Planının yürürlüğe girmesi için mücadele eden KTMMOB ile Şehir Plancılar Odası başta olmak üzere tüm taraflarla dayanışmasını yineler, emirnamenin değil, Birleşik Kurulu’dan geçen İmar Planlarının hemen şimdi Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe sokulması ile yasadışı uygulamalara son verilmesi çağrısı yapar...
Tüm bu süreçler devam ederken Bilişim Suçları Yasası apar topar meclisten geçmiş, yürürlüğe de girmiştir. Hükümet bir kez daha kimseye dinlememeye kararlıdır. YKP, konuyu Anayasa Mahkemesine taşıyan Basın-Sen ile dayanışmasını ortaya koyar, düşünce ve ifade özgürlüğünün savunulması için mahkemelerde sokakta, her alanda verilecek mücadelelerde taraf olduğunun altını çizer…

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