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Hükümet %30 (11 Bin) veriyor, Sendikalar 12 Bin istiyor.. Asgari Ücret ne olacak?

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Hükümet %30 (11 Bin) veriyor, Sendikalar 12 Bin istiyor.. Asgari Ücret ne olacak?
Hükümet %30 (11 Bin) veriyor, Sendikalar 12 Bin istiyor.. Asgari Ücret ne olacak?

Bengihan; “Hükümet edenler şu an seçim derdinde emekçiler ise geçim derdindedir. Açlık sınırı altında adeta can çekişen emekçileri iktidarın düşündüğü yok” dedi.

Bengihan; “Bugün bu pahalılık altında asgari ücretle geçinmek zorunda kalanlar çok büyük mücadeleler veriyor. Sırf ailelerini geçindirmek için çok büyük bedeller ödüyorlar. Ancak ben daha öncede bunu söyledim tencere boşsa eve ekmek girmiyorsa hükümet edenlerin o ülkedeki emekçilerden oy almaması gerekir” ifadelerini kullandı.

Bengihan; “Taçoy’un ekonomik yönden sıkıntısı olmadığını düşünüyorum, ateş düştüğü yeri yakar, şuan özel sektörün çektiğini özel sektörde asgari ücretle geçinmek zorunda olanlar anlayabilir” dedi.”

Bengihan; “İşverenler de bazı akaryakıt ve temel tüketim maddeleri satan patronlar da fiyatları güncelliyoruz diyorlar, bizde asgari ücretin yeniden artan fiyatlara göre güncellemesi gerektiğini söylüyoruz. Patronlar istedikleri zaman güncelleme yapabiliyorsa asgari ücret de güncellenebilmelidir” dedi.

“Asgari ücret bugün itibariyle 12 bin 95 Lira olarak düzenlenmeli”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, 2022 yılı içerisinde asgari ücrete artış %41 verildi. 2022 yılı Ekim sonu itibariyle sendika olarak enflasyonu % 81.64 olarak açıkladıklarına dikkat çekti. Bengihan, Asgari ücretliye Enflasyondan %41’ini verdiler geriye kaldı %40.64. Yani bugün itibariyle asgari ücretliye %40.64 maaş güncellemesi yapmaları gerektiğini belirtti. Rakamsal olarak da 8 bin 600 Lira net alan asgari ücretliye %40.65’lik farkın hemen yansıtılması gerektiğini vurguladı. Bu güncelleme asgari ücretli bu enflasyon karşısında hayatta kalabilsin, alım gücünü koruyabilsin, daha fazla ekmek, daha fazla süt, daha fazla et alabilsin diye değil, bu kaybını yani ayda alabileceği ekmek sayını koruyabilsin, temel tüketim maddelerinin rakamını alabileceği rakamı korusun diyedir dedi. Bengihan, 8 bin 600 Liraya %40.64 güncelleme yapılması gerektiğini bunun karşılığının da 12 bin 95 olduğunu ve bununla ilgili hükümetin bir an önce güncelleme yapması gerektiğinin altını çizdi. Yeni Bakış

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