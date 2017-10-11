 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 103.226
  • Altın 152,827
  • Dolar 3,6853
  • Euro 4,3598
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAKatalan Bölge Başkanı, Bağımsızlığı askıya almayı önerdi

Hükümet 32 kişiye 'kırsal kesim arsası' verdi

» »
Hükümet 32 kişiye 'kırsal kesim arsası' verdi
Hükümetin, gençlerin köyden kente göçünü engelleyerek, köylerinde kök salmalarını ve gelecek kurmalarını sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, 32 kişiye daha, kırsal kesim arsası hak sahipliliği belgesi verildi.

Alaniçi, Muratağa ve Sandallar köylerinden belirlenen 32 kişiye,  belgeleri Alaniçi köy kahvehanesinde düzenlenen törenle verildi.

Törene, Başbakan Hüseyin Özgürgün, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Turizm Çevre ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile bazı milletvekilleri katıldı.

ÖZGÜRGÜN

Başbakan Özgürgün, törende yaptığı konuşmada, “Bizim bütün derdimiz KKTC’nin gelişmesi, KKTC’de yatırımların yapılması, gençlerin toprağına sahip çıkması  ve gençlerin bulundukları yerde toprağa sahip çıkıp kök salıp  ondan sonra da geleceklerini burada kurmaları” dedi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, gençlere bu imkanı yaratmanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunun altını çizerek,  KKTC’nin bütün köylerinde gerçekleştirilen bu çalışmaların KKTC’ye  yatırım olduğunun, bunun da geleceği kurmak adına çok önemli olduğunun bilincinde olduklarını  ifade etti.

Başbakan Özgürgün şöyle konuştu:

“Bir tek derdimiz var: Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda refah içerisinde mutluluk içerisinde yaşaması. Onun için  köylümüze, çiftçimize, hayvancımıza, köylerimizde gençlerimize çok büyük önem veriyoruz. Gerek Tarım Bakanı’na gerek İçişleri Bakanı’na hükümet kurulduğu gün söylediğim bir şey var: Köylü, çiftçi, hayvancı ve köylerdeki gençler. Esasen çalışmaları bu yöne doğru hızlandırın. Esas  sahip çıkılması gereken birinci değerler onlardır.” 

Özgürgün,  iş adamına da, memura, öğretmene, emekliye de sahip çıkmanın görevleri olduğunu ancak birinci görevlerinin, esas toprağın sahibi olan, emeğiyle bütün içtenliğiyle toprağına sahip çıkan köylü, çiftçi ve gençlere  sahip çıkmak olduğunu,  çalışmalarının temelinde yatan nedenin bu olduğunu kaydetti.

Özgürgün, çalışmalarında ülkeye duydukları sevgi ve inancın yattığını vurgulayarak, hükümet olarak 1,5 yıldır bir çok köyde, köylü, çiftçi ve gençleri hedef alan çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Çalışmalarının yaklaşan  seçime yönelik olmadığını vurgulayan Başbakan Özgürgün,  1,5 yıl içerisinde yapılabilecekleri  planladıklarını ve bu plan çerçevesinde ilerlediklerini ifade etti.

Kırsal kesim arsası hak sahipliği belgesi alan gençlerin devletin bu katkısının kat kat fazlasını devlete vereceklerine inandığını kaydeden Özgürgün, Kıbrıs Türk halkının bulunduğu topraklarda var olmak için şehitler verdiğini,  şehitlerin KKTC’nin temellerinin atılması ve KKTC’nin yaşatılması için canlarını verdiklerini dile getirdi.

“Çalışıyoruz, ama çalışmayı daha da artırmamız lazım” diyen Başbakan Özgürügn, çünkü Kıbrıs Türk halkını etnik azınlık olarak gören bir  meselenin de hala devam ettiğini söyledi.

EVREN

İçişleri Bakanı Kutlu Evren de,  Bakanlık olarak uzun süredir  kırsal kesim arsası dağıtma yönünde büyük  bir çalışma içerisinde oldukların kaydetti.

Bir çok beldede  bu çalışmaların gerçekleştirildiğini ifade eden Evren,  her hafta 1-2 köyde hak sahipliği belgesi dağıtacaklarını vurguladı.

Evren, Muratağa, Sandallar ve Alaniçi’nde toplam  32 kişiye belge verildiğini,  2012 yılında  verilen  kırsal kesim arsalarıyla birlikte sayının 180’e ulaştığını, bu arsaların altyapı çalışmalarının da yarından itibaren başlayacağını belirtti.

DEMİR

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir de,  gençlere köylerden göçlerini önleme adına arsa verilmesinin güzel bir olay olduğunu söyledi.

Demir, Alaniçi’ndeki asbest boru sorununun hükümet-belediye işbirliğinde çözüldüğünü  ve yeni boruların geldiğini ifade etti.

Demir,  ağıllardaki elektrik sorunun da çözüldüğünü, Başbakan ve Bakan’ın  katkılarıyla ay sonuna kadar ağıllara elektrik bağlanacağını kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kaplıca yasta: 16 yaşındaki Genç hayatını kaybetti10 Ekim 2017 Salı 19:25
  • YDÜ'de 75 kişilik münhal10 Ekim 2017 Salı 19:16
  • 4 yaşında hayata gözlerini yumdu10 Ekim 2017 Salı 18:22
  • Tüp gaza yine zam!10 Ekim 2017 Salı 18:20
  • İdris'ten Berova'ya, ülkede yüzlerce işsiz öğretmen varken neden münhal açmadınız?10 Ekim 2017 Salı 13:13
  • BKP Parti Meclisi, Genel başkanın çağırdığı Olağanüstü Kurultay tüzüğe aykırı ve yasadışıdır, 22 Ekim'deki Kurultay İptal10 Ekim 2017 Salı 12:37
  • Akıncı: Saatler konusu Meclis'te konuşulmalı10 Ekim 2017 Salı 12:07
  • Berova: Türkiye'den 167 öğretmen gelmesi Kültür anlaşması çerçevesinde10 Ekim 2017 Salı 11:40
  • Merkezi Cezaevi’nde yarın kermes var10 Ekim 2017 Salı 11:00
  • Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde acil vakalar dışında hizmet verilmiyor10 Ekim 2017 Salı 10:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti