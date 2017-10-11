Hükümet 32 kişiye 'kırsal kesim arsası' verdi

Hükümetin, gençlerin köyden kente göçünü engelleyerek, köylerinde kök salmalarını ve gelecek kurmalarını sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, 32 kişiye daha, kırsal kesim arsası hak sahipliliği belgesi verildi.

Alaniçi, Muratağa ve Sandallar köylerinden belirlenen 32 kişiye, belgeleri Alaniçi köy kahvehanesinde düzenlenen törenle verildi.

Törene, Başbakan Hüseyin Özgürgün, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Turizm Çevre ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile bazı milletvekilleri katıldı.

ÖZGÜRGÜN

Başbakan Özgürgün, törende yaptığı konuşmada, “Bizim bütün derdimiz KKTC’nin gelişmesi, KKTC’de yatırımların yapılması, gençlerin toprağına sahip çıkması ve gençlerin bulundukları yerde toprağa sahip çıkıp kök salıp ondan sonra da geleceklerini burada kurmaları” dedi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, gençlere bu imkanı yaratmanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunun altını çizerek, KKTC’nin bütün köylerinde gerçekleştirilen bu çalışmaların KKTC’ye yatırım olduğunun, bunun da geleceği kurmak adına çok önemli olduğunun bilincinde olduklarını ifade etti.

Başbakan Özgürgün şöyle konuştu:

“Bir tek derdimiz var: Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda refah içerisinde mutluluk içerisinde yaşaması. Onun için köylümüze, çiftçimize, hayvancımıza, köylerimizde gençlerimize çok büyük önem veriyoruz. Gerek Tarım Bakanı’na gerek İçişleri Bakanı’na hükümet kurulduğu gün söylediğim bir şey var: Köylü, çiftçi, hayvancı ve köylerdeki gençler. Esasen çalışmaları bu yöne doğru hızlandırın. Esas sahip çıkılması gereken birinci değerler onlardır.”

Özgürgün, iş adamına da, memura, öğretmene, emekliye de sahip çıkmanın görevleri olduğunu ancak birinci görevlerinin, esas toprağın sahibi olan, emeğiyle bütün içtenliğiyle toprağına sahip çıkan köylü, çiftçi ve gençlere sahip çıkmak olduğunu, çalışmalarının temelinde yatan nedenin bu olduğunu kaydetti.

Özgürgün, çalışmalarında ülkeye duydukları sevgi ve inancın yattığını vurgulayarak, hükümet olarak 1,5 yıldır bir çok köyde, köylü, çiftçi ve gençleri hedef alan çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Çalışmalarının yaklaşan seçime yönelik olmadığını vurgulayan Başbakan Özgürgün, 1,5 yıl içerisinde yapılabilecekleri planladıklarını ve bu plan çerçevesinde ilerlediklerini ifade etti.

Kırsal kesim arsası hak sahipliği belgesi alan gençlerin devletin bu katkısının kat kat fazlasını devlete vereceklerine inandığını kaydeden Özgürgün, Kıbrıs Türk halkının bulunduğu topraklarda var olmak için şehitler verdiğini, şehitlerin KKTC’nin temellerinin atılması ve KKTC’nin yaşatılması için canlarını verdiklerini dile getirdi.

“Çalışıyoruz, ama çalışmayı daha da artırmamız lazım” diyen Başbakan Özgürügn, çünkü Kıbrıs Türk halkını etnik azınlık olarak gören bir meselenin de hala devam ettiğini söyledi.

EVREN

İçişleri Bakanı Kutlu Evren de, Bakanlık olarak uzun süredir kırsal kesim arsası dağıtma yönünde büyük bir çalışma içerisinde oldukların kaydetti.

Bir çok beldede bu çalışmaların gerçekleştirildiğini ifade eden Evren, her hafta 1-2 köyde hak sahipliği belgesi dağıtacaklarını vurguladı.

Evren, Muratağa, Sandallar ve Alaniçi’nde toplam 32 kişiye belge verildiğini, 2012 yılında verilen kırsal kesim arsalarıyla birlikte sayının 180’e ulaştığını, bu arsaların altyapı çalışmalarının da yarından itibaren başlayacağını belirtti.

DEMİR

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir de, gençlere köylerden göçlerini önleme adına arsa verilmesinin güzel bir olay olduğunu söyledi.

Demir, Alaniçi’ndeki asbest boru sorununun hükümet-belediye işbirliğinde çözüldüğünü ve yeni boruların geldiğini ifade etti.

Demir, ağıllardaki elektrik sorunun da çözüldüğünü, Başbakan ve Bakan’ın katkılarıyla ay sonuna kadar ağıllara elektrik bağlanacağını kaydetti.