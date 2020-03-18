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Hükümet 330 milyar sterlin tutarında kredi desteği açıkladı

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Hükümet 330 milyar sterlin tutarında kredi desteği açıkladı
Hükümet 330 milyar sterlin tutarında kredi desteği açıkladı

Başbakan Boris Johnson, Koronavirüs’le mücadele sırasında herhangi bir savaş hükümetinin davranacağı şekilde hareket etmek ve ekonomiyi korumak zorunda olduklarını söyledi.

Maliye Bakanı Rishi Sunak, Koronavirüs’ün sadece kamu sağlığı krizi değil aynı zamanda ekonomik bir olağanüstü durum olduğunu belirterek, küçükten büyüğe bütün şirketlere destek olacaklarını söyledi.

Sunak, hükümet garantili krediler 330 milyar sterlin kaynak ayrıldığını söyledi.

Ayrıca, sigorta kapsamında olmayan tiyatrolardan barlara ve lokantalar gibi küçük işletmelere geri ödemesiz 25 bin sterlin nakit yardımı yapılacak ve bazı vergilerinde kolaylık sağlanacak.

Krizin düşük gelirli kesimlere etkisini hafifletmek için konut kredilerinin geri ödemesi üç ay ertelenecek.

Maliye Bakanı, ayrıca halkın bireysel olarak desteklenmesi için yeni önlemleri önümüzdeki günlerde açıklayacağını, ve havayolu ve havaalanı işlemelerinin de aralarında bulunduğu ulaşım sektörü için destek programı üzerinde çalıştıklarını açıkladı.a

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