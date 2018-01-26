HÜKÜMET ARANIYOR

26 Ocak 2018 tarihli Detay Gazetesi...

SONUCA YAKLAŞILDI

Dört parti başkanı, dörtlü koalisyon çalışmaları kapsamında dün 6’ncı kez bir araya geldi. CTP Genel Merkezi’nde saat 16.00’da başlayan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, dörtlü koalisyon çalışmalarında artık sonuca yaklaştıklarını kaydederek, bugün liderler seviyesinde yeniden görüşeceklerini açıkladı.

GENEL BAŞKANLARA UBP SORULDU

Özersay ve Özyiğit, parti meclislerinin bu konuda aldığı kararları anımsatırken Denktaş, “Bizim burada konuştuğumuz UBP’ye ne cevap vereceğimiz değil, dörtlü bir koalisyonun nasıl yürütüleceğiyle ilgili. Henüz randevu talep edilmedi. UBP randevu talep etme kararını verinceye kadar dörtrlü koalisyonu sonuçlandırırsak kahve içmeye gelirler” dedi.