  • BIST 2.430,55
  • Altın 889.702
  • Dolar 14.8278
  • Euro 15.6163
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAGizemli hepatitle ilgili ilk ciddi uyarı geldi

Hükümet arayışı hızlanıyor... Hükümeti kim kuracak? Erken seçim yolda mı?

» »
Hükümet arayışı hızlanıyor... . Hükümeti kim kuracak? Nasıl bir hükümet kurulacak? Erken seçim yolda mı?
Hükümet arayışı hızlanıyor... Hükümeti kim kuracak? Erken seçim yolda mı?

Hükümet arayışı hızlanıyor... Kararı Tatar verecek.. Hükümeti kim kuracak?

Bayramdan önceki Cumartesi günü hükümet kurma görevini hükümet kurmak için ortaklıkta anlaştığı DP ve YDP'nin parti kararları sonrasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a iade eden UBP Genel Başkanı Dr. Faiz Sucuoğlu, yeniden hükümet kurmak için girişim yapacak mı?

 

UBP'DE ÜNAL ABİ FORMÜLÜ

KULİS bilgilerine göre UBP'de Ünal Üstel'e verilecek hükümet kurma görevinden sonra Üstel başbakanlığında bir UBP-DP-YDP hükümeti  kurulması denenebilir.

 

UBP'DE İHRAÇLAR VE İSTFALAR OLABİLİR

UBP Yetkili kurullarının parti başkanı dışında bir milletvekilinin hükümet kurmasına hayır demesi durumunda bazı  milletvekillerinin UBP'den istifa ettirilebileceği de kulislerde konuşuluyor.

 

SORAKIN UBP'Lİ FORMÜLLER İŞLEMEZ

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Kıbrıs Postası internet sitesine yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Tatar'ın UBP ile herhangi bir formülün işlemediği görmesi gerektiğini" söyledi...

Sorakın "Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'in bir an evvel karar vermesi gerekiyor. Yaşadığımız süreçler UBP ile herhangi bir formülün netice vermediğini vermeyeceğini gösterdi..."" dedi.

 

ÖZERSAY UBP-DP-YDP KURULURSA ŞAŞIRMAM

HP Lideri Kudret Özersay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Üç gün önce hükümeti kurma görevi UBP’de parti başkanı dışından bir vekile verilir ve aynı UBP-DP-YDP hükümeti kurulursa şaşırmam demiştim. Öyle anlaşılıyor ki bu yönde kulis çalışmaları hız kazandı. Demokratik teamüllere aykırı böyle bir yapı ülke demokrasisine yeni bir darbe vuracak, devlete dair değerlerin altı daha da oyulmuş olacaktır.” dedi.

 

CTP AZINLIK SEÇİM HÜKÜMETİ

Kulislerde bir diğer konuşulan konu ise Ana muhalefet CTP'nin  bir azınlık hükümeti kurarak ülkeyi Haziran ayında bir erken seçime götürmesi.

 

BÜYÜK KOALİSYON

Bir diğer olasılık ise birden fazla parti ile Anayasayı da değiştirip referanduma götürebilecek bir çoğunluğa sahip toplumsal mutabakat hükümetinin 1 yıllığına kurulması. Siyasi kulislerde bu seçeneğin olma olasılığı düşük olarak değerlendiriliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Covid-19 Bir Can Daha Aldı04 Mayıs 2022 Çarşamba 11:53
  • İki Farklı Bölgede Yangın04 Mayıs 2022 Çarşamba 11:45
  • Ramazan Bayramı bugün sona eriyor04 Mayıs 2022 Çarşamba 10:11
  • İskele'de çöplükte büyük yangın... (VİDEO)03 Mayıs 2022 Salı 23:12
  • KKTC'de 57 yeni vaka! 0 aşı!03 Mayıs 2022 Salı 19:43
  • 57 Vaka Var03 Mayıs 2022 Salı 18:35
  • Orkun: Yakıt değişim ücreti kurumun devamlılığı için zorunlu03 Mayıs 2022 Salı 18:31
  • Şehir içinde indi-bindi 14 TL03 Mayıs 2022 Salı 13:13
  • Bakan Arıklı Lefke-Güzelyurt Yol Çalışmalarını Yerinde İnceledi03 Mayıs 2022 Salı 13:07
  • Güney Kıbrıs'ta Adli Olaylar03 Mayıs 2022 Salı 12:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti