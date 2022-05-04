Hükümet arayışı hızlanıyor... Hükümeti kim kuracak? Erken seçim yolda mı?

Hükümet arayışı hızlanıyor... . Hükümeti kim kuracak? Nasıl bir hükümet kurulacak? Erken seçim yolda mı?

Hükümet arayışı hızlanıyor... Kararı Tatar verecek.. Hükümeti kim kuracak?

Bayramdan önceki Cumartesi günü hükümet kurma görevini hükümet kurmak için ortaklıkta anlaştığı DP ve YDP'nin parti kararları sonrasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a iade eden UBP Genel Başkanı Dr. Faiz Sucuoğlu, yeniden hükümet kurmak için girişim yapacak mı?

UBP'DE ÜNAL ABİ FORMÜLÜ

KULİS bilgilerine göre UBP'de Ünal Üstel'e verilecek hükümet kurma görevinden sonra Üstel başbakanlığında bir UBP-DP-YDP hükümeti kurulması denenebilir.

UBP'DE İHRAÇLAR VE İSTFALAR OLABİLİR

UBP Yetkili kurullarının parti başkanı dışında bir milletvekilinin hükümet kurmasına hayır demesi durumunda bazı milletvekillerinin UBP'den istifa ettirilebileceği de kulislerde konuşuluyor.

SORAKIN UBP'Lİ FORMÜLLER İŞLEMEZ

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Kıbrıs Postası internet sitesine yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Tatar'ın UBP ile herhangi bir formülün işlemediği görmesi gerektiğini" söyledi...

Sorakın "Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'in bir an evvel karar vermesi gerekiyor. Yaşadığımız süreçler UBP ile herhangi bir formülün netice vermediğini vermeyeceğini gösterdi..."" dedi.

ÖZERSAY UBP-DP-YDP KURULURSA ŞAŞIRMAM

HP Lideri Kudret Özersay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Üç gün önce hükümeti kurma görevi UBP’de parti başkanı dışından bir vekile verilir ve aynı UBP-DP-YDP hükümeti kurulursa şaşırmam demiştim. Öyle anlaşılıyor ki bu yönde kulis çalışmaları hız kazandı. Demokratik teamüllere aykırı böyle bir yapı ülke demokrasisine yeni bir darbe vuracak, devlete dair değerlerin altı daha da oyulmuş olacaktır.” dedi.

CTP AZINLIK SEÇİM HÜKÜMETİ

Kulislerde bir diğer konuşulan konu ise Ana muhalefet CTP'nin bir azınlık hükümeti kurarak ülkeyi Haziran ayında bir erken seçime götürmesi.

BÜYÜK KOALİSYON

Bir diğer olasılık ise birden fazla parti ile Anayasayı da değiştirip referanduma götürebilecek bir çoğunluğa sahip toplumsal mutabakat hükümetinin 1 yıllığına kurulması. Siyasi kulislerde bu seçeneğin olma olasılığı düşük olarak değerlendiriliyor.