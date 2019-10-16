Hükümet bu sefer İskele'ye çıkarma yapacak

Başbakan Ersin Tatar ve tüm Bakanlar Kurulu üyeleri belde bilgilendirme ve istişare toplantıları kapsamında başlatmış olduklar bölge ziyaretlerde bu hafta İskele’ye gidiyor.

UBP-HP Koalisyon Hükümeti’nin Kabine üyeler ve milletvekillerinin de katılımı ile “Ülkeye hizmet yolunda İskele’deyiz” sloganı ile gerçekleştirilecek ziyaret 17 Ekim 2019 Perşembe (yarın) saat 19.00 da İskele AKM’de yer alacak.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre İskele ile ilgili hükümetin icraatlarının, gelecek projelerinin anlatılacağı halka açık toplantıda İskele halkı sorunlarını ve beklentilerini hükümet yetkililerine direk iletme fırsatı bulacak.