Hükümet çalışmaları... 4 Parti başkanı yeniden bir araya geliyor...

Hükümet çalımaları... 4 Parti başkanı yeniden bir araya geliyor...

Tufan Erhürman’ın başbakanlığında hedeflenen, Eylül 2021’de erken seçim öngören “Dörtlü Koalisyon Hükümeti” için parti başkanları dün 3 saati aşan bir görüşme yaptı.

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, partiler kendi ilkeleirni ortaya koydu üzerinde uzlaşı aradı. Saat 14.00'te başlayan görüşme, 17.00'ye kadar devam etti.

TDP ve HP de MASAYA ÖNERİLER KOYDU

Dünkü toplantıda TDP ve HP'nin de masaya kendi yaklaşımlarını koydukları öğrenildi.

HP'nin UBP tarafından işe alınan 500 kişinin işten durdurulup sınav ile işe alım yapılması yönünde talebi olduğu öğrenildi.

HP bununla birlikte Denktaş Üniversitesi'ne verilen 110 dönümlük araziyi de gündeme getirdi.

TDP İLKELERİNİ AÇIKLADI

İşte Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit'in açıklaması:

4 kişinin bulunduğu bir toplantıda konuşulanların üstelik de çarpıtılarak sızdırılması şık bir davranış olmamıştır ve bunun ne maksatla yapılıyor olabileceğini de anlayacak kadar siyasi birikimimiz vardır.

Bu bilgi kirliliginde kamuoyunu bilgilendirmek de boynumun borcudur. TDP dörtlü görüşmeye temelde şu ilkeleri taşımıştır:

İşte TDP'nin görüşmeye taşıdığı ilkeler:

Yurttaşlık Yasası

Kamu reformu

Seçim ve Halkoylaması Yasası

Anayasa değişikliği komisyonu

BRTK'nın demokratik ve özerk bir yapıya kavuşturulması

Vakıflar Yasasının revize edilmesi

Mudahelelerle ilgili araştırma

Hüseyin Özgürgün'ün istifasının kabulü

İmar planlarının sonuçlandırılması

Enerji alanında yatırım yapılması

İşsizlik ödeneklerinin artırılması

Pandeminin etkilediği dar ve sabit gelirli yurttaşların ve özel sektör çalışanlarının desteklenmesi

Kıbrıs sorununun çözümünde BM parametrelerinin kabulü.

Kendi kurumlarımızı kendimizin yönetmesi.

CTP MYK TOPLANDI

Dün liderler buluşmasından hemen sonr CTP MYK toplandı. Tufan Erhüman'ın gelinen aşama ile ilgili MYK üyeleirni bilgilendirdiği ve süreç ile ilgili strateji çizldiği de öğrenildi.

YENİDEN BULUŞMA

4 Parti başkanının bugün yeniden bir araya gelip ilkeler üzerinde uzlaşıyı ileriye taşımaları ve en geç Perşembe günü Bakanlıklar ve ilgili Dairelerin nasıl olacağı ve koalsiyon işleyişi prensipleirni de bitirmeyi deneyecekleri öğrenildi.

CUMA YA EVET YA İADE

Edinilen bilgilere göre süreçte gerekli uzlaşılar yakalanırsa Cuma akşamı tüm partilerin Parti Meclislerini toplayacakları ve gelinen aşamayı değerlendirecekleri kaydedildi.

CTP Genel Balşkanı Tufan Erhüman'ın hükümeti kurmak için 5 Aralık saat 17:30'a kadar süresi bulunuyor.

