Hükümet çalışmaları... 4 partinin heyetleri MALİ konuşarı görüşüyor...

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın hükümeti kurma görevi alması ile birlikte, geçtiğimiz hafta bir akşam yemeğinde bir araya gelen 5 parti başkanının uzlaşısı sonucu başlayan süreçte farklılıklar giderilemedi.

Bu görüşmenin ardından, partilerin 'ekonomi heyetleri' arasında bir toplantı başladı.

TDP MYK BU AKŞAM TOPLANIYOR

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)'nin bu akşam Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayarak bir karar vereceği öğrenildi.

SON 48 SAAT

CTP'ye yakın bir kaynak, en geç perşembe akşamına kadar seçim hükümetinin kaderinin ortaya çıkacağını söyledi.

Partilerin bu akşam ve yarın son değerlendirmesini yapması bekleniyor.

TEKNOKRAT HÜKÜMET

Kıbrıs Genç TV'de Nazan Erişkin'in sorularını yanıtlayan CTP Genel Sekreteri Edoğan Sorakın, 4 parti çalışma yürütüyor.

İşta satır başları;

Bu ülkede spekülasyonlar da çoktur.

Bir samimiyetle ve sorumlulukla 4'lü koalisyon hükümetini kurmak istiyoruz.

En erken zamanda ülketi seçime götürecek bir formülün ortaya çıkamsını sağlamalıyız. Seçim tarihini de söyledik ve bu amaçla görüşmeleri sürdürüyoruz.

Sorakın, tekonokrat ağırlıklı bir hükümet üzerinde duruyoruz. Bazı partiler biraz farklı düşünüyor. Ama niyet iyi niyettir.

HER ŞEY NETLEŞECEK

Sorakın açıklamasında "Bugün bir toplanı daha olacak, bugün herşey netleşecek." dedi.

Sorakın hükümetin kurulmasının olasılığının sorulması üzerine olumsuz olmadığını belirtti.