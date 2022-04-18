  • BIST 2.503,44
  • Altın 938.281
  • Dolar 14.6437
  • Euro 15.8243
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAGuterres'ten Kudüs'teki kutsal mekanların statükosunun korunması çağrısı

Hükümet çatırdadı!... Sucuoğlu ile Atun'dan Meclis'te farklı farklı açıklamalar!

» »
Hükümet çatırdadı!... Sucuoğlu ile Atun'dan Meclis'te farklı farklı açıklamalar! Sucuoğlu ile Atun, EL-SEN’le imzalanan anlaşma metni konusunda ters düştü
Hükümet çatırdadı!... Sucuoğlu ile Atun'dan Meclis'te farklı farklı açıklamalar!

Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Maliye Bakanı Sunat Atun, Başbakanın EL-SEN ile imzaladığı anlaşma metni konusunda ters düştü.

   Mecliste muhalefetin sorularını yanıtlayan Başbakan Faiz Sucuoğlu, Maliye Bakanı Sunat Atun’a  ulaşılamadığı için EL-SEN ile anlaşmaya imza attığını söyledi.

    Kürsüye çıkan Sunat Atun ise “Başbakan, ‘Maliye Bakanına ulaşılmadı’ dedi ancak bana ulaşıldı” dedi.  Başbakana eksik veya yanlış bilgi verildiğini düşündüğünü ifade eden Atun, kendisine ulaşıldığını ama böyle bir anlaşmaya imza atmayı uygun bulmadığını kaydetti.   

    Atun, Başbakanın bu anlaşmayı imzalamasının bir mahsuru olmadığını, Başbakanın genel kapsayıcılık anlamında bunu yapabileceğini de belirtti.

“Beni yanıltanlar için soruşturma açılmasını talep edeceğim”

   Bunun üzerine yerinden söz alan Başbakan Sucuoğlu, kendisine bakana ulaşılamadığının söylendiğini, üstelik bunu yetkili bir kişinin söylediğini belirterek, bu konuda soruşturma açılmasını isteyeceğini kaydetti.

Başbakan, santralin duracağının, ülkenin karanlığa gömüleceğinin söylendiği için sendikayla böyle bir anlaşma imzaladığını belirterek, şunları söyledi:

“Ya ‘beni ilgilendirmez, bana ne’ diyecektik, ya da bu riske girip, eleştirilere katlanacaktık. ‘Ben imza atmam’ diyen varsa da saygı duyarım, yapmayabilirdik. Ülkede birkaç gün sürecek elektriksizliği, karanlığı göğüsleyebilir miydik? Yanlış mı doğru mu? Vicdanen doğru olduğuna inanırım. Kendi kararım, eleştirilere saygı duyarım…”

Yargıya müdahale anlamı taşıyan ve daha sonra düzeltilen maddeyi fark ettiğini, yanlış olduğunu bildiğini belirten Sucuoğlu, anlaşmanın gizli tutulup, düzeltileceği yönünde anlaştıklarını ama protokolün basına sızdırıldığını kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Işık: Astronomik tarifelere hükümet bir çözüm üretsin18 Nisan 2022 Pazartesi 11:48
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, etkinliklerle kutlanacak18 Nisan 2022 Pazartesi 11:07
  • TÜSİAD Başkanı: İktidarın ekonomi modeli çalışmadı18 Nisan 2022 Pazartesi 10:43
  • Yerli kerevizde tavsiye dışı bitki koruma ürününe rastlandı18 Nisan 2022 Pazartesi 10:29
  • Gazimağusa-Karpaz Anayolunda Kaza: Dört Yaya Yaralandı18 Nisan 2022 Pazartesi 10:10
  • Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü18 Nisan 2022 Pazartesi 09:46
  • Fitre Bağışlarınız, Çocuklara Neşe Olsun18 Nisan 2022 Pazartesi 09:39
  • “Okullar Arası Bisiklet Yarışı” dolayısıyla bugün Lefkoşa’da bazı yollar trafiğe kapalı olacak18 Nisan 2022 Pazartesi 09:14
  • Meclis Genel Kurulu bugün toplanıyor18 Nisan 2022 Pazartesi 09:09
  • Döviz güne nasıl başladı?18 Nisan 2022 Pazartesi 09:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti