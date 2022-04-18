Hükümet çatırdadı!... Sucuoğlu ile Atun'dan Meclis'te farklı farklı açıklamalar! Sucuoğlu ile Atun, EL-SEN’le imzalanan anlaşma metni konusunda ters düştü

Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Maliye Bakanı Sunat Atun, Başbakanın EL-SEN ile imzaladığı anlaşma metni konusunda ters düştü.

Mecliste muhalefetin sorularını yanıtlayan Başbakan Faiz Sucuoğlu, Maliye Bakanı Sunat Atun’a ulaşılamadığı için EL-SEN ile anlaşmaya imza attığını söyledi.

Kürsüye çıkan Sunat Atun ise “Başbakan, ‘Maliye Bakanına ulaşılmadı’ dedi ancak bana ulaşıldı” dedi. Başbakana eksik veya yanlış bilgi verildiğini düşündüğünü ifade eden Atun, kendisine ulaşıldığını ama böyle bir anlaşmaya imza atmayı uygun bulmadığını kaydetti.

Atun, Başbakanın bu anlaşmayı imzalamasının bir mahsuru olmadığını, Başbakanın genel kapsayıcılık anlamında bunu yapabileceğini de belirtti.

“Beni yanıltanlar için soruşturma açılmasını talep edeceğim”

Bunun üzerine yerinden söz alan Başbakan Sucuoğlu, kendisine bakana ulaşılamadığının söylendiğini, üstelik bunu yetkili bir kişinin söylediğini belirterek, bu konuda soruşturma açılmasını isteyeceğini kaydetti.

Başbakan, santralin duracağının, ülkenin karanlığa gömüleceğinin söylendiği için sendikayla böyle bir anlaşma imzaladığını belirterek, şunları söyledi:

“Ya ‘beni ilgilendirmez, bana ne’ diyecektik, ya da bu riske girip, eleştirilere katlanacaktık. ‘Ben imza atmam’ diyen varsa da saygı duyarım, yapmayabilirdik. Ülkede birkaç gün sürecek elektriksizliği, karanlığı göğüsleyebilir miydik? Yanlış mı doğru mu? Vicdanen doğru olduğuna inanırım. Kendi kararım, eleştirilere saygı duyarım…”

Yargıya müdahale anlamı taşıyan ve daha sonra düzeltilen maddeyi fark ettiğini, yanlış olduğunu bildiğini belirten Sucuoğlu, anlaşmanın gizli tutulup, düzeltileceği yönünde anlaştıklarını ama protokolün basına sızdırıldığını kaydetti.