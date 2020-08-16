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“Hükümet Daha Ne Kadar Seyredecek?”

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“Hükümet Daha Ne Kadar Seyredecek?”
“Hükümet Daha Ne Kadar Seyredecek?”

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 1 Temmuz’dan itibaren başlatılan denetimsiz ve kontrolsüz açılımla birlikte ülkenin yeni vakalarla tanıştığını, artan vakalara son dönemde yerellerin de eklendiğini belirterek, “Bu gidişat tamam değildir, Hükümet bu durumu daha ne kadar seyredecek” diye sordu.

Kimsenin yeniden açılıma karşı olmadığını, ancak sağlık altyapısı tamamlanmadan, Pandemi Hastanesi yapılmadan kontrolsüz ve karantinasız açılım konusunda gerek sağlık örgütleri gerekse de toplumun geniş kesimleri tarafından ortaya konan endişelerin haklılığının ortaya çıkmaya başladığını belirten Özyiğit, “Bu durum maalesef göz göre geliyorum dedi. Hükümet çok geç olmadan en azından bundan sonrası için toplumun sağlığını koruyacak kararları almalıdır” dedi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin, yurt dışından ülkemize gelen ve test sonuçları pozitif çıkan bazı kişilerin taahhütname imzalamalarına karşın, test sonuçları çıkana kadar beklemediklerini, kendilerini izole etmediklerini ve yasayı çiğnediklerini açıkladığını da belirten Özyiğit, Pandeminin en başından beri bu durumun böyle olacağı ortadayken, bazı kişilerin toplum arasına karışarak ciddi bir tehdit oluşturduğu somut örneklerle ortaya çıkmışken, bu uygulamada ısrar etmenin kime ne fayda sağladığını sordu.

Onlarca kez söz vermesine rağmen Pandemi Hastanesini yapmayan, Jet olayının ardından geçtiğimiz günlerde bir başka özel izin skandalına imza atan Sağlık Bakanlığının kendi görevini yapmak yerine basın mensuplarını tehdit edercesine açıklama yapmasının kabul edilemez olduğunu belirten Özyiğit, “Siz hükümet olarak koyduğunuz kurallara kendiniz uymayarak tüm toplumun sağlığını riske atacaksınız, sonra dönüp basını tehdit edeceksiniz. Sn. Pilli önce Pandemi Hastanesinin halen neden yapılmadığını, onca sözü niye tutmadığını, niye özel izinlerle toplumun sağlığını riske attığını açıklasın” ifadelerini kullandı.

Kimsenin yeniden kapanma taraftarı olmadığını, ancak yapılması gerekenlerin de mutlaka yerine getirilmesi gerektiğini kaydeden Özyiğit, Pandemi Hastanesinin biran önce tamamlanması, rastgele test sayısı olabildiğince artırılarak karantinasız giriş uygulamasının gözden geçirilmesi gerektiğini, toplu mekanlarla ilgili ivedi önlem alınarak, toplanmalara sınırlamalar getirilmesi, ayrıca herkesin “maske, mesafe, hijyen” kurallarına sımsıkı uyarak, hem kendi, hem de etrafındakilerin sağlığını koruması gerektiğini kaydetti.

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