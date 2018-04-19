Hükümet, dövizdeki dalgalanmaya karşı bir dizi karar aldı

Bakanlar Kurulu, döviz dalgalanmasına karşı, ithal ürünlerin ülkeye girişinde ve liman hizmetlerinde döviz kurunun sabitlenmesi öngören bir dizi tedbir kararı aldı.

Hükümet dövizin yükselişine karşı bazı önlemlerle ilgili kararlar aldı.

Bundan böyle yurt dışından ithal edilen mallar ithal tarihlerindeki kur üzerinden işleme tabii tutulacak, eğer kurda düşme olursa düşmüş fiyat baz alınacak.

Bunun dışında bazı harç ve vergiler kaldırılırken, bazılarında ise kurun yükselmesinin yarattığı olumsuzlukları giderici düzenlemeler yapıldı.

Bakanlar Kurulu, Türkiye ile ticarette döviz yerine Türk lirası kullanılması konusunda Türkiye yetkilileri ile doğrudan görüşmeler yapılması yönünde karar da üretti.

Bakanlar Kurulu Başbakan Tufan Erhürman başkanlığında yaklaşık 6 buçuk saat süren toplantı yaptı.

Toplantıda ağırlıklı olarak dövizin yükselişine karşı alınabilecek önlemler konuşuldu.

Toplantının ardından Bakanlar Kurulu Sözcüsü Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, kararları açıkladı.

Yurtdışından ülkeye ithal edilen mallarda mal ülkeye girerken kur ile antrepodan aynı kurdan, eğer kur daha düşükse antrepodan çıkarken düşük kur esas alınacak. İthal ürünlerde döviz dalgalanması nedeniyle oluşan fiyat artışını düzenleyecek

Alınan tedbirler çerçevesinde limanlarda verilen hizmetlerdeki harç ve vergilerde döviz kuru sabitlenecek. Ayrıca, bazı bankacılık işlemlerde devletin aldığı pul parası kaldırılıyor.

3 farklı noktada. Bankalardan döviz borç alan kişilerin borcun vadesini uzatmaları veya taksitlerini yeniden düzenlemeleri durumunda senet yenilenirken alınan pul parası alınmayacak. TL borcu olanlarda da aynı uygulama olacak. Döviz borcunu TL borcuna çevirmek isteyenlerin de pul harcını kaldırmaya karar verildi.

Tedbirler çerçevesinde Kobilere bankalar aracılığıyla verilen faiz destekli kredilerdeki pul vergisi de kaldırıldı.

Bankların döviz olarak tutmak zorunda oldukları munzam karşılıkları yüzde 20 olarak TL olarak kullanma kararı bir başka tedbir olarak alınırken kira sözleşmelerinden alınan stopaj vergi uygulamasında TL cinsinden olan sözleşmelere daha düşük vergi uygulaması da kararlar arasında yer aldı.

Önemli tedbirlerden biri ise devletin kiraladığı arazilerde kur sabitlemesine gidilmesi oldu.

Devletin kiraladığı arazilerde kur sabitlemesi kararı aldık. Aralık 2018’e kadar olan kiralamalarda 1 Ocak 2018 tarihindeki kur esas alınarak değerlendirme yapılacak. Ödendiyse kira bedeli, fark oluşuyorsa kişiye geri ödenecek. Vakıflar tarafından kiralanan arazi, dükkan ve konutlarda da dövizle olanlarda kur sabitlemesi yapılması için de benzer bir çalışma başlattık.

Bakanlar Kurulu KIB-TEK tarafından alınan trafo katkı payının hesaplamasının artık Türk Lirası üzerinden yapılmasını da karara bağladı.

Bakanlar Kurulu Türkiye ile ticaretin döviz yerine Türk Lirası olarak yapılmasını da düşünüyor… Bu çerçevede Türkiye yetkililer ile doğrudan görüşme yapma yönünde bir karar da üretildi.

Kurul sözcüsü Kudret Özersay Bakanlar Kurulu’nun dövizin yükselişi dışında aldığı kararlar hakkında da bilgi verdi.

Özersay, Bet ofisleri sayısının azaltılması sonucunu doğuracak şekilde bet ofisi lisans bedellerini artırıldığını, ofislerin açılması ve işletilmesine ilişkin kurallarda değişiklik yapıldığını belirtti.

İskeleler yasası altında denizde iskele yapılmasına ilişkin koşulların belirlendiğini vurgulayan Özersaybunun yanında yangın söndürme uçağının KKTC’de konuşlandırılmasıyla ilgi konuyu da görüşerek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nı bu yönde görevlendirdiğini belirtti.

Özersay, Bakanlar Kurulu’nun bilgi edinme ve değerlendirme kurulunun üyelerini atayarak bilgi edinme hakkının fiilen uygulanabilmesi koşullarını oluşturduğunu ifade etti.

Küçükbaş hayvan üreticilerine verilen faiz desteğinin süresinin Mayıs ayı sonuna kadar uzatıldığını belirten Özersay, Kamu maliyesi ve kamu kurum ve kuruluşlarının mali anlamda kontrol edilebilmesini sağlayacak kamu mali yönetimi ve kontrol yasasını onaylayarak meclise sevk ettiklerini söyledi.

Özersay açıklamasının sonunda yerel seçim tarihinin değişip değişmeyeceği sorusuna da yanıt verdi.

Yerel seçim tarihi ile ilgili konunun toplantıda ele alındığını, yarın veya Salı günü daha detaylı açıklama yapma fırsatı bulacaklarını belirten Özersay, “Türkiye’de yaşanan erken seçim tartışmaları ve kararları çerçevesinde, bu kararlarla ilgili değil ama üniversite sınavları tarihinde yapılan değişiklik nedeniyle bizim de yerel seçim tarihi ile ilgili yeniden bir karar üretme ihtiyacı doğmuştur.” dedi.