 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 76.699
  • Altın 129,793
  • Dolar 3,5267
  • Euro 3,6922
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 7 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAAysel Tuğluk gözaltına alındı

“Hükümet faturayı yine vatandaşa kesti”

» »
“Hükümet faturayı yine vatandaşa kesti”
Halkın Partisi Enerji ve Kamu Çalışma Grupları ortak yazılı basın açıklaması yaparak elektrik fiyatlarında yapılan son zammı eleştirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“KIB-TEK 21 Aralık günü elektrik satış tarifelerine ortalama dörtte bire yakın (%23) zam yaptı. 1 Kasım’da yapılan bir önceki fiyat artışlarıyla birlikte son iki ayda tarifelere ortalama %36 zam yapılmıştır. Tarife belirleme sistemi şeffaf ve halk tarafından ulaşılır olmayan KIB-TEK, yaptığı tarife değişikliklerinin gerekçelerini açıklayıp halkı bilinçlendirmek yerine, sessiz sedasız zam yapmayı tercih ediyor. Bir önceki zam tarihi olan 1 Kasım 2016’dan bu yana dolar kuru ve yakıt bedelindeki artışların KIB-TEK tarifelerine yansımasını hesapladığımız zaman kötü yönetim yine halkı gereğinden fazla zarara uğratmayı tercih ettiğini görmekteyiz.”

KIB-TEK şeffaf olmasa da, üretim şeklinin ve dünyada benzer kurumların maliyet dağılımlarının belli olması, maliyet artışlarının birim fiyatına ne kadar yansıması konusunda bize fikir vermektedir. 1 Kasım 2016'da yapılan bir önceki zamdan bu yana dolar ve yakıt bedeli artışının KIB-TEK tarifelerine yansıması %10’u geçmemesi gerekirdi. Buna rağmen, en düşük konut tarifesinin %24’e yakın, dört tarifenin de ortalama olarak %23 oranında artırılmış olması gerekçeleriyle halka anlatılmalıdır.

KIB-TEK Siyasilerin Elinde Kötü Yönetilmektedir

Maliyet düşürmek için hiçbir çaba göstermeyen KIB-TEK, siyasilerin elinde kötü yönetilerek, halka arzulanan hizmeti de verememektedir. Yine gerekçe gösterilmeden yeni istihdamlar ile de maliyetler artırmakta ve gereğinden fazla tarife artışlarına neden olunmaktadır. Değiştirilmeye çalışılan "Yenilenebilir Enerji Tüzüğü" ile KIB-TEK kuruluşların kendileri için kurdukları yenilenebilir enerji üretimlerinden şebekeye verecekleri üretim fazlasını yeni tarifeler ile 52 kuruşa almaya zorlanacaktır. KIB-TEK’in ortalama üretim maliyeti 25 kuruş/kWs iken iki katından fazla bir maliyetle mahsuplaşılacak bu elektriğin bedelini halkın tümü yeni tarife artışları ile ödemiş olacaktır. Bu yanlış uygulama KIB-TEK’in güneş enerjisini kullanarak akaryakıttan bağımlılığını azaltıp, fiyatlarını düşürme şansını da kaybettiriyor.

KIB-TEK’i Şeffaflaştırıp İyi Yönetime Kavuşturacağız

Halkın Partisi olarak göreve geldiğimiz zaman öncelikle KIB-TEK'i partizanlık, gereksiz istihdam ve kötü yönetim siyasetinden arındıracağız. İvedilikle uygulayacağımız yasal ve yapısal reformlarla kurumu iyi yönetime kavuşturacak ve şeffaflaştıracağız. Bu şekilde tarife değişiklikleri düzenli ve halkın gerekçeleriyle birlikte anlayabileceği bir şekilde yapılacaktır. Bunların yapılması konusunda mevcut ve geçmiş hükümet ortaklarından hiçbir beklentimiz yoktur. Yıllardır takip ettikleri eski siyaset yolundan yürüyüp farklı sonuçlara varmaları mümkün değildir. Halk da bunu çok iyi görmektedir.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Akıncı: Kıbrıs'ta 2017'de referandum gündeme gelebilir27 Aralık 2016 Salı 14:27
  • YDP KIB-TEK Özelleşmeli27 Aralık 2016 Salı 13:55
  • KTTO'dan döviz uyarısı27 Aralık 2016 Salı 13:53
  • Şener Elcil: "Euro'ya geçerek bölünmüş ekonomi bütünleştirilebilir"27 Aralık 2016 Salı 13:52
  • DP Milletvekilleri salonu terk etti!27 Aralık 2016 Salı 13:49
  • CAS'tan durdurulan 32 kişi oldu27 Aralık 2016 Salı 13:31
  • Yeterlik sınavları hafta sonu gerçekleşti26 Aralık 2016 Pazartesi 18:26
  • İnşaat atıklarının geri dönüşümü için ilk adım atıldı26 Aralık 2016 Pazartesi 18:19
  • Raif Denktaş, ölümünün 31. Yılında anıldı26 Aralık 2016 Pazartesi 18:12
  • Plaka Tüzüğü yeniden değişiyor! Hükümet geri adım attı!26 Aralık 2016 Pazartesi 18:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti