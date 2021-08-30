Hükümet geri adım atıyor...Aşılılara antijen testler yeniden ücretsiz olacak!

Aşılı kişilere hızlı (antijen) testlerin yeniden ücretsiz olması yönünde karar alındığı öğrenildi. Kaynak: Aşılılara antijen testler yeniden ücretsiz oluyor.
Kapalı mekanlara girişte “çift aşılı” yurttaşlardan test istenmeyeceği belirtiliyor.
Yabancı ülke yurttaşları tüm testler için ücret ödeyecek. Aşısız kişiler 40 TL karşılığında Devlette Anti-Jen testi yaptırabilecek.
Kapalı ya da açık tüm kalabalık mekanlara aşısız kişilerin girişi 72 saatlik testle mümkün olacak.
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