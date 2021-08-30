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Hükümet geri adım atıyor...Aşılılara antijen testler yeniden ücretsiz olacak!

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Hükümet geri adım atıyor...Aşılılara antijen testler yeniden ücretsiz olacak!
Hükümet geri adım atıyor...Aşılılara antijen testler yeniden ücretsiz olacak!

Aşılı kişilere hızlı (antijen) testlerin yeniden ücretsiz olması yönünde karar alındığı öğrenildi. Kaynak: Aşılılara antijen testler yeniden ücretsiz oluyor.

Kapalı mekanlara girişte “çift aşılı” yurttaşlardan test istenmeyeceği belirtiliyor.

Yabancı ülke yurttaşları tüm testler için ücret ödeyecek. Aşısız kişiler 40 TL karşılığında Devlette Anti-Jen  testi yaptırabilecek.

Kapalı ya da açık tüm kalabalık mekanlara aşısız kişilerin girişi 72 saatlik testle mümkün olacak.

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