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Hükümet güvenoyunu aldı

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Hükümet güvenoyunu aldı
KKTC tarihinde bir ilk olan 4’lü koalisyon hükümeti Cumhuriyet Meclisi’nde güvenoyunu alarak resmen göreve başladı

CTP-HP-TDP-DP Koalisyon Hükümeti, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oyçokluğuyla güvenoyu aldı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, saat 11.00’de , Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında CTP-HP-TDP-DP Koalisyon Hükümeti için güven oylaması gündemiyle toplandı.

Ad okunarak yapılan açık oylamanın ardından Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay sonucu açıkladı. Hükümet için, 27 kabul, 22 ret oyu kullanıldı, 1 kişi de katılmadı.

Erhürman’ın teşekkür konuşması

Daha sonra Başbakan Tufan Erhürman kürsüden, Meclis’e teşekkür etti. Hükümetin programda çizilen çerçeveden hareketle hızla hizmet götürmek için çalışmaya devam edeceğini söyleyen Erhürman, saygınlığın bu paralelde takdir edileceğini kaydetti.

Erhürman, hedefin hızla bütçeyi geçirmek olduğunu belirterek, muhalefetin de yardımıyla bunun başarılacağına inanç belirtti.

Erhürman, Meclis’in saygınlığına uygun şekilde çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

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