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“Hükümet hangi yüzle aynı yanlışın tekrarını istiyor?”

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“Hükümet hangi yüzle aynı yanlışın tekrarını istiyor?”
KTÖS, saatlerin kış saati uygulamasına geçirilmemesinden dolayı hükümeti eleştirdi ve “hükümet, saatler konusunda hangi yüzle aynı yanlışın tekrarını istiyor?” diye sordu.

KTÖS yaptığı yazılı açıklamada, UBP-DP hükümetinin kamuoyu ile tartışmadan, Kıbrıs adasının coğrafi konumun hesaba katmadan, herhangi bir bilimsel dayanak olmaksızın Türkiye’de alınan kararın aynısını Kıbrıs’ın kuzeyinde de uyguladığını, eğitim ve çalışma hayatında kargaşaya neden olduğunu iddia etti.

Hükümetin, banka hizmetlerinin uyumu ve uçak seferleri saatlerini bahane olarak gösterdiğini, başka herhangi bir gerekçe ortaya koyamadığını savunan KTÖS, özetle şunları ileri sürdü:

“Alınan hatalı karardan vazgeçmek yerine, çalışma saatlerini düzenleme adı altında yapılan değişiklikler hem özel sektörde hem kamu kurumlarında hem de okullarda vatandaşlar için sayısız sıkıntıya sebebiyet vermiştir.

Kıbrıs’ın güneyinde eğitim gören, sağlık hizmeti alan veya çalışan vatandaşların aileleri iki farklı zaman diliminde yaşamak durumunda bırakılmıştır.

Saatlerin geri alınmaması nedeniyle öğrenciler karanlıkta okula gitmek zorunda kalırken, trafik ve yol güvenliği ile ilgili herhangi bir önlem alınmaması sonucu yaşanan ‘trafik kazası’ ise toplumu acı ve öfkeye boğmuştur.

Sorumlular ve yetkililer ne yargılanıp hesap vermişler ne de erdem gösterip görevlerinden istifa etmişlerdir.

Yaşananların üstünden bir yıl geçti.

Hükümet, bahane olarak gösterilen bankacılık sistemini ve uçak seferlerini uyumlaştırmak için basit bir yazılım geliştirmedi, çözüm üretmedi.

Hükümet özel sektörde erken işe başlayan ailelerin çocuklarını ve köylerden taşımacılıkla gelen çocukları hem karanlıkta, hem sokakta bırakmaya devam etmeyi tercih etti.

Hükümet, trafik ve yol güvenliğini geliştirmek için adım atmadı.”

KTÖS, hükümetin geçtiğimiz yıl yaşananlardan ne ahlaki ne de mantık kuralları çerçevesinde ders almadığını, yaptıkları açıklamalardan anladıklarını öne sürerek, “Hükümet, adanın birleştirilme çabalarını desteklemek yerine, saatlerin bölünmesini destekleyerek toplumsal barışı desteklemediğini göstermiştir. Hükümetin saatler ile ilgili tutumu, vatandaşların ve çocukların biyolojik beslenme ve dinlenme zamanlarına yine önem vermediğini, halkın sağlığını düşünmediğini göstermiştir. Hükümetin saatler ile ilgili duruşu, karanlıkta yollara çıkılmasına, yetersiz aydınlatmaya, iş makinesi ve kamyonların trafiğe çıkışına, soğuğa, okula giriş- çıkış saatlerine, beslenmeye çözüm üretmediğini göstermiştir” iddialarında bulundu.

“DESTEK OLUNMALI”

“Hükümetin kargaşa çıkaracak çalışma saatleri düzenlemesine ortak olmayacaklarını” kaydeden KTÖS, şöyle dedi:

“Sendikal Platform’un topluma yaptığı çağrıya, çalışan ve işveren tüm kesimlerin destek olmasını istiyoruz; Kış saati uygulamasının devamını istiyoruz; Suudi Arabistan standart zaman dilimini değil, Doğu Avrupa Zaman Dilimi (EET) kullanılmasını istiyoruz.”

Doğu Avrupa zaman dilimi uygulamasına geçilmemesi halinde, ortaya konan tüm çözümlerin yanlış olduğunu geçtiğimiz yıl birlikte deneyimledik.

Tüm bu deneyimlerimize rağmen, hükümet yine geçmişi değerlendirmeden, halka başvurmadan, sendikaların uyarısını dikkate almadan, hiçbir ödevini yerine getirmeden aynı uygulamayı tekrar önümüze koymak istiyor.”

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