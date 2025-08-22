Hükümet ile Koop-Sen arasında uzlaşı

  • BIST 11356.58
KOOP-SEN, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. iştiraklerinden Koop-Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Kooperatifi’ndeki grevi 9'uncu gününde sonuç verdi, hükümet ile Koop-Sen arasında uzlaşıya varıldı. 
KOOP-SEN, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. iştiraklerinden Koop-Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Kooperatifi’ndeki grevi 9'uncu gününde sonuç verdi, hükümet ile Koop-Sen arasında uzlaşıya varıldı. 

Hükümet yetkilileri bugün Başbakanlık'ta sendika yetkilileriyle görüştü.

Koop-Sen Başkanı Mehmet Ali Güröz toplantının ardından yaptığı açıklamada, verilen mücadelenin sonuç verdiğine dikkat çekti, "Hiç kimse işten çıkarılmayacak.

Önümüzdeki hafta protokol için çalışmalar yapılacak" dedi. 

