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HÜKÜMET KRİZİ! Saner, Özcafer’i reddetti, DP’den başka isim istedi

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Saner, Özcafer’i reddetti, DP’den başka isim istedi
HÜKÜMET KRİZİ! Saner, Özcafer’i reddetti, DP’den başka isim istedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koltuğunun boş kalması hükümet içinde ciddi bir kriz olarak sürerken, Demokrat Parti MYK’sının Başbakan Ersan Saner’e sunduğu Afet Özcafer isminin Başbakan tarafından reddedildiği öğrenildi.

Saner'in gerekçe göstermediği, Özcafer’den farklı bir isim önerilmesini Demokrat Parti’den istediği öne sürüldü

 

DP MYK HEMEN ATANMALI KARARI ALMIŞTI

 

Kurulan UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinde sorumluluğumuzda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevinden sağlık sorunları nedeniyle istifa eden partimizin Milletvekili sayın Çağman’ın yerine, 5 Temmuz tarihinde, partimizin Genel Sekreterlik görevinde bulunan Afet Özcafer’in atanması için gerekli resmi yazıyı, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Sayın Ersan Saner’e ilettik.

KKTC Devleti Anayasası’na, KKTC Devleti’nin tüm kurumlarına olduğu gibi bağlı ve saygılı bir parti olarak, Anayasa’nın bizlere tanıdığı süre içerisinde gereğini yapmamıza, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Sayın Emine Dizdarlı’nın, Anayasa’nın ihlal edildiği yönündeki açıklamasına rağmen, hükümet ortağımız UBP Genel Başkanı ve Başbakan Sayın Ersan Saner’in, gerek Anayasa’ya gerekse de hükümet protokolüne aykırı davranarak, halen atamayı Cumhurbaşkanı’na sunmaması, ne siyasi etik kuralları ne hükümet protokolü ne de Anayasa’ya uygun olmadığı, DP MYK’sı tarafından deklere edilmiştir.

DP MYK’sı, bir an önce, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Sayın Ersan Saner’in, Başta Anayasa’ya olmak üzere, hükümet protokolüne uygun şekilde davranması çağırısında bulunur.”

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