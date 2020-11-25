Hükümet kurma çalışmaları... CTP PM Perşembe akşamı toplanıyor

CTP Parti Meclisi Perşembe akşamı toplanıyor.
CTP Heyeti ilk tur hükümet görüşmeleirni tamamladı. CTP, UBP,HP,TDP,DP ve YDP'yi ziyaret etti.
Erhürman : “İlk tur sonucunda bir erken seçim hükümeti ve hep birlikte çalışma hedefi ortaya çıktı. Yarın akşam PM toplanacak ve yeni bir yol haritası ortaya koyacağız” dedi.
Tufan Erhürman “Ortaya koyduğumuz ilkelere bütün siyasi partiler bu ilkelerde uzlaşabileceğimizi söyledi. Önümüzdeki dönemde bu ilkelerin hayata geçirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor” dedi.
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