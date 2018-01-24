Hükümet kurma çalışmaları devam ediyor

Bugün saat 11.00’de Demokrat Parti Genel Merkezi’nde yeniden bir araya gelecekler

7 Ocak’ta gerçekleştirilen seçimin ardından hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi ve Demokrat Parti 4’lü koalisyon için başlattıkları görüşmeleri sürdürüyor.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile DP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş bugün saat 11.00’de Demokrat Parti Genel Merkezi’nde yeniden bir araya gelecek.

Bu arada Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da bugün UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ü kabul edecek.

Saat 11.00’de başlayacak görüşmede Akıncı’nın Özgürgün’e hükümeti kurma görevi vermesi bekleniyor.