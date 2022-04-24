Hükümet kurma çalışmalarında partilerin değerlendirmeleri sürüyor

Hükümet Kurma çalışmaları çerçevesinde DP ve YDP yetkili kurulları bugün toplandı.

Bu sabah saat 10.30’da toplanan DP Parti Meclisi, Genel Başkan Fikri Ataoğlu’na, hükümet kurma görüşmelerine devam etmesi için oy birliğiyle onay verdi.

Öte yandan çevrim içi görüşmeyle Parti Meclisi üyelerinden hükümete girip girmeme konusunda görüşlerini alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, fiziki olarak da bu akşam Parti Meclisi’nin toplanabileceğine işaret etti.

HASİPOĞLU: DP VE YDP İLE BU AKŞAM VEYA YARIN GÖRÜŞECEĞİZ”

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, ya bu akşam, ya da yarın DP ve YDP yetkilileriyle görüşmeyi planladıklarını söyledi.

NUREL: “ELİMİZİ TEKRARDAN TAŞIN ALTINA KOYUYORUZ”

DP Genel Başkan Yardımcısı Redif Nurel ise, DP Parti Meclisi’nin bugün toplandığını belirterek, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nun hükümet görüşmelerine devam etmesi için oy birliğiyle karar alındığını kaydetti.

“Elimizi tekrardan taşın altına koyuyoruz. Hükümette yer alacağız” diyen Nurel, dünyada ve ülkede çok zor bir süreç yaşandığını belirterek, KKTC’de bunun daha da derinden hissedildiğini söyledi.

“Yeniden seçime gitme lüksümüz yok” vurgusu yapan Nurel, Başkan Ataoğlu’nun hükümet görüşmelerine devam edeceğini yineledi.

ARIKLI: “OLUMSUZ BİR DURUM ÇIKARSA FİZİKİ OLARAK BU AKŞAM PARTİ MECLİSİ TOPLANTISI YAPILIR”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise, online olarak Parti Meclisi üyelerinden hükümete girip, girmeme konusunda görüş aldığını belirterek, toplantılarının saat 17.00’de sona ereceğini kaydetti.

“Büyük bir çoğunluk tereddüt içerisinde… Yaşanan gelişmelerden mutsuz birçok arkadaşımız” diyen Arıklı, “Olumsuz bir durum çıkarsa fiziki olarak bu akşam parti meclisi toplantısı yapılır” şeklinde konuştu.

Başbakan Faiz Sucuoğlu hükümeti kurma görevini cuma günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan almış ve Bakanlar Kurulu listesini pazartesi sabahı Cumhurbaşkanı’na sunabileceğini açıklamıştı.