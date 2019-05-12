Hükümet kurma görüşmeleri yarın başlıyor

Cumhurbaşkanı Akıncı, yarın UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ile ayrı ayarı biraraya gelecek…

Temaslarını Salı günü de sürdürecek olan Cumhurbaşkanı Akıncı, bu çerçevede TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ile de görüşecek. Olası bir koalisyon için siyasi partiler de hem kendi içlerinde hem de birbirleriyle görüşmeler gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Akıncı, Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin görüşlerini aldıktan sonra Bakanlar Kurulu’nu kurma görevini, güvenoyu alabilecek bir grup başkanına veya milletvekiline verecek. Bu görevi alacak milletvekilinin 15 gün içinde hükümeti oluşturması, aksi halde görevi iade etmesi gerekiyor