Hükümet kurma yetkisini kime verecek?

Gözler Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'da...

7 Ocak seçimlerinin ardından 50 kişilik KKTC parlamentosunda görev yapacak milletvekilleri bugün mazbatalarını İlçe Seçim Kurullarından alıyor.

Seçimi kazanan milletvekillerinin 22 Ocak pazartesi günü Cumhuriyet Meclisi'nde yemin etmeleri bekleniyor.

UBP'YE RET

Seçimden sonra toplanan CTP,HP ve TDP parti meclisleri UBP'li bir koalisyon hükümeti kurulmasını ve bunu görüşmeye kapıları kapadı.

CTP (12) ,HP (9) ve TDP'nin (3) mecliste toplam 24 milletvekili bulunuyor.

DP SESSİZ

Seçimden sonra DP'de hükümet kurma yetkisini DP genel Başkanı Serdar Denktaş'a veren bir parti meclisi toplantısı yaptı. DP herhangi bir hükümet modeli ile ilgili bir ön şart ileri sürmedi.

YDP Erken Seçim

Mecliste 2 milletvekili ile temsiliyet hakkı kazanan YDP ise ancak bir erken seçim hükümetin de yer alacağı konusunda karar aldı.

UBP TOPLAMADI

Seçimden 1. parti olarak çıkan UBP'de ise yetkili organlar henüz toplanmadı. UBP 7 ocak seçimlerinde 21 milletvekili çıkararak parlamentoda en büyük grup olarak temsil hakkı elde etti.

KKTC Anayasasına göre hükümet nasıl kurulur?

KKTC Anayasası'na göre, hükümeti kurma yetkisini cumhurbaşkanından alan grup başkanı veya milletvekili, bu görevini 15 gün içinde tamamlamak ya da iade etmekle yükümlü.

Detay Gazetesi muhabirlerinin KKTC Anayasası'ndan derlediği bilgiye göre, hükümet kurulması süreci 106. maddeye göre şöyle işliyor:

''1- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan oluşur. Başbakan, bu madde kuralları çerçevesinde, Cumhurbaşkanınca, milletvekilleri arasından görevlendirilir.

2- Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulunu kurma görevini, güvenoyu alabilecek bir grup başkanına veya milletvekiline verir. Bakanlar Kurulunu kurma görevi alan her milletvekili, bu görevini en geç on beş gün içinde tamamlamak veya görevi geri vermekle yükümlüdür.

3- Cumhurbaşkanı, yukarıdaki (2). fıkra kurallarına göre Başbakanı ve Başbakanın önerisi üzerine bakanları atar; Başbakanın istemi üzerine, bakanlardan herhangi birinin görevine son verir.

4- Bakanlar, milletvekili olmayan kişiler arasından da atanabilir.Ancak bu gibi kişilerin milletvekili seçilme niteliklerine sahip olması gerekir.

5- Başbakan ve bakan olan milletvekilleri, Cumhuriyet Meclisi üyeliğini kaybetmezler. Bakanlar Kuruluna Cumhuriyet Meclisi dışından girmiş olan bakanları yasama dokunulmazlığından aynen yararlanırlar. fakat Cumhuriyet Meclisinde oy kullanamazlar.

6- Yeni Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanınca atanıncaya kadar, mevcut Bakanlar Kurulu görevine devam eder.''

HÜKÜMETİN KURULMASI

Bakanlar Kurulu'nun göreve başlaması ve sorumluluğu ise madde 109'a göre şu şekilde düzenleniyor:

''1- Cumhurbaşkanınca atanan Bakanlar Kurulunun listesi, tam olarak, Cumhuriyet Meclisine sunulur. Cumhuriyet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağrılır. Bakanlar Kurulunun programı, atanma tarihinden başlayarak en geç bir hafta içinde, Başbakan veya bir bakan tarafından, Cumhuriyet Meclisinde okunur.

2- Programın Cumhuriyet Meclisinde okunmasından sonra güvenoyuna başvurulur. Güvenoyu için görüşmeler programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra başlar ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylama yapılır. Güvenoyu alan Bakanlar Kuruluna karşı,güven oylamasından sonra üç ay geçmedikçe güvensizlik önergesi verilemez.

3- Başbakana karşı güvensizlik önergesi, en az dokuz milletvekili tarafından verilebilir. Bir güvensizlik önergesinin reddedilmesi tarihinden üç ay geçmedikçe güvensizlik önergesi verilemez. Güvensizlik önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı, verilişinden sonraki ikinci birleşimde karara bağlanır. Güvensizlik önergesi üzerine yapılan genel görüşmeler bittikten sonra, aradan bir tam gün geçmedikçe güvensizlik önergesi oylanamaz.

4- Başbakan gerekli görürse, Bakanlar Kurulunda görüştükten sonra,Cumhuriyet Meclisinden herhangi bir zaman güven isteyebilir. Güven istemi, Cumhuriyet Meclisine bildirilmesinden bir tam gün geçmedikçe görüşülemez ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçmedikçe oya konulamaz. Güven istemi, ancak üye tam sayısının salt çoğunluğuyla reddedilebilir.

5- Bakanlar Kurulu üyelerinin çoğunluğunun 30 günlük bir süre içinde değişmesi halinde, Başbakan tarafından güvenoyuna başvurulur. 6- Güvenoyu alamayan veya güven istemi reddedilen veya hakkında verilen güvensizlik önergesi üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edilen Başbakan istifasını Cumhurbaşkanına sunar.''