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Hükümet kurmak için Saner'in son 24 saati kaldı

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Hükümet kurmak için Saner'in son 24 saati kaldı
Hükümet kurmak için Saner'in son 24 saati kaldı

Hükümet kurmak için Saner'in son 24 saati kaldı

Hükümeti kurmak için UBP Genel Başkanı Vekili Ersan Saner'in Cumartesi saat 10:30'da süresi doluyor.

Dün akşam yaptığı açıklamada Saner bugün toplanacak olan UBP yetkili kurullarının konuyu değerlendireceğini belirtti.

DETAY ÖZEL- BARIŞCAN ŞEKERCİ

UBP Parti Meclisi bugün saat 15:00'de toplanması bekleniyor.

Saner'in bugünkü toplantılar sonrasında  görevi Cumhurbaşkanı Tatar'a iade etmesi bekleniyor.

 

NE OLACAK?

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Saner'in görevi iade etmesi sonrasında görevi TEAMÜL gereği 2. büyük parti olan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'a vermesi bekleniyor.

Anaayasa'da Cumhurbaşkanı hükümeti kurabileceğini inandığı herhangi bir Milletvekiline  görevi verebiliyor.

 

CTP'DEN GÖREVE HAZIRIZ AÇIKLAMALARI

CTP'li yetkililer Demokrasiyi çalıştıracaklarını ve konuyu yetkili kurullarında değerlendireceklerini belirten açıklamalar yaptı.

CTP'nin hükümeti kurmak için çok hızlı davranacağı ve olumlu sonuç almaması durumunda görevi de bekletmeden geri iade edebileceği belirtiliyor.

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