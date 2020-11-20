Hükümet kurmak için Saner'in son 24 saati kaldı
Hükümeti kurmak için UBP Genel Başkanı Vekili Ersan Saner'in Cumartesi saat 10:30'da süresi doluyor.
Dün akşam yaptığı açıklamada Saner bugün toplanacak olan UBP yetkili kurullarının konuyu değerlendireceğini belirtti.
DETAY ÖZEL- BARIŞCAN ŞEKERCİ
UBP Parti Meclisi bugün saat 15:00'de toplanması bekleniyor.
Saner'in bugünkü toplantılar sonrasında görevi Cumhurbaşkanı Tatar'a iade etmesi bekleniyor.
NE OLACAK?
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Saner'in görevi iade etmesi sonrasında görevi TEAMÜL gereği 2. büyük parti olan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'a vermesi bekleniyor.
Anaayasa'da Cumhurbaşkanı hükümeti kurabileceğini inandığı herhangi bir Milletvekiline görevi verebiliyor.
CTP'DEN GÖREVE HAZIRIZ AÇIKLAMALARI
CTP'li yetkililer Demokrasiyi çalıştıracaklarını ve konuyu yetkili kurullarında değerlendireceklerini belirten açıklamalar yaptı.
CTP'nin hükümeti kurmak için çok hızlı davranacağı ve olumlu sonuç almaması durumunda görevi de bekletmeden geri iade edebileceği belirtiliyor.
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