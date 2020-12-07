Hükümet Kurulacak mı? UBP Genel Merkez'de toplantı başladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, hükümet kurma görevini yeniden UBP Genel Başkan Vekili Hamza Ersan Saner’e vermesinin ardından UBP Genel Merkezi’nde hükümet kurma çalışmaları başladı.
DP ve YDP heyetinin Genel Merkeze vardığı ve toplantının kısa süre içerisinde başlayacağı bildirildi.
Genel Başkan Vekili Saner, Cumhurbaşkanlığı’nda yaptığı açıklamada, Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ile bugün saat 17.00’da tekrar görüşme yapacaklarını da ifade ederek “Bir hükümet kurmak adına her türlü çalışmayı gerçekleştireceğiz” demişti.
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