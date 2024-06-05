Hükümet kuzu etine “narh” uyguladı, mayısta kuzu eti satış fiyatının 571 TL olduğu açıklandı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, İstatistik Kurumu’nun mayıs ayı hayat pahalılığı verileriyle ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.
Barçın, hükümetin, herkesin evine et götürebilmesi adına başlattığı narh uygulamasına rağmen, geçen ayı kuzu etinin ortalama satış fiyatının 571 TL olduğuna dikkat çekti.
Devrim Barçın’ın açıklaması şöyle:
“NARHIN YALAN OLDUĞU ISPATLANDI
‘Hükümet’ Kuzu Etindeki Narhın devam ettiğini ve 550 TL satış fiyatının geçerli olduğunu açıkladı.
İstatistik Kurumu ise Mayıs ayında Kuzu Etinin ortalama satış fiyatının 571 TL olduğunu açıkladı.
Her işiniz gibi narhınız da hikaye.”
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