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Hükümet medyanın gelirinden pay istiyor!

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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği yazılı açıklama yaparak WEB TV'ler için hazırlanan yasayı eleştirdi.
Hükümet medyanın gelirinden pay istiyor!

Kıbrıs türk Gazeteciler Birliği Kamu ve Özel Radyo Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasa Tasarısı'na tepki gösterdi.

Açıklama şöyle:

Yıllardır hazırlıkları devam eden Kamu ve Özel Radyo Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasa Tasarısı bitirildiğinde bizlerle istişare edileceği söylenmesine rağmen tasarıyı dün Resmi Gazete’de görmek bizleri üzmüştür.

Mevcut yasadan kaldırılması talep edilen bazı değişiklikler yapılmasına rağmen tasarının mevcut şekliyle geçmesinin ülkemiz medyası ve ifade özgürlüğü açısından ciddi sıkıntılar doğuracağı aşikardır.

İnternet televizyonculuğunun düzenleme altına alınmasını savunmakla birlikte mevcut tasarıda aranan koşullar birçok yayının maddi beklentinin yüksekliğinden dolayı kapanmasıyla karşı karşıyayız. Devletin ülke medyasına destek olmasını beklerken, hükümetin medyanın gelirlerinden pay almayı tercih etmesi kabul edilebilir bir yaklaşım değildir.

Yasaya eklenen yayın ilkelerinde bazı muğlak ve elastiki ifadelerin yer almasını ifade özgürlüğünü kısıtlama girişiminin devamı olarak görmekteyiz

Hukukçularımızla daha derinlemesine incelemeye başladığımız tasarıyla ilgili olarak üyelerimizden gelen hassasiyetleri de değerlendirerek tasarıyla ilgili resmi görüşümüzü meclise sunup, endişe verici maddelerin değiştirilmesi için de her türlü mücadeleyi vereceğimizi belirtmek isteriz.

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