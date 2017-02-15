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SON DAKİKAOkul saatleri yine değişti!

Hükümet mesai saati uygulamasını geri çekti!

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Hükümet mesai saati uygulamasını geri çekti!
Hükümetin kamuda çalışma saatlerine yönelik aldığı yeni kararın ertelendiği haberini KTAMS duyurdu...

Detay Kıbrıs

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) resmi sosyal medya hesabı üzerinden "önemli duyuru" başlığı altında paylaştığı açıklamada, yarın yürürlüğe girmesi planlanan kamuda yeni mesai saatlerinin 1 Mart'a kadar ertelendiğini duyurdu.

22 Şubat Çarşamba günü hükümet yetkililerinin sendikalar ile bir araya geleceğini belirten KTAMS yönetimi, hükümetin 1 marta kadar askıya aldığı mesai saatleri kararının doğrultusunda, kendilerinin de grevlerini bahsi geçen tarihe kadar askıya alacaklarını duyurdu.

KTAMS'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hükümet sendikalarımızı toplantıya çağırıp yarın başlanacak yeni mesai uygulamasını 1 Mart'a kadar askıya aldığını ve 08:30'da başlanan mesai uygulamasına devam edileceğini tebliğ etmiştir.Bu çerçevede taleplerimizi görüşmek üzere 22 Şubat Çrş günü sendikalar ile hükümet bir araya gelecektir.Sendikalarımız sizlerin görüşü ve onayı olmayan hiç bir şeye imza atmayacak olup yarın başlatacağımız grevlerimiz 1 Mart'a kadar askıya alınmıştır."

KTAMS ve Kamu-Se), bugün düzenlediği basın toplantısıyla "dayatma çalışma saatlerine" karşı yarın tüm ülke genelinde greve gidileceğini duyurmuştu.

Alınan yeni karar doğrultusunda kamuda görev yapan tüm çalışanlar, iş başını yine 08.30'da yapacak.

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