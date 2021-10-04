Hükümet, muhalefete 6 Şubat tarihinde Erken Seçim önermeye hazırlanıyor

Hükümet, muhalefete 6 Şubat 2022 tarihinde Erken Seçim önermeye hazırlanıyor..
Edinilen bilgiye göre Meclis'in açılmasını sağlayamayan Başbakan Ersan Saner'in hükümet ortakları ile yaptığı istişare sonrasında muhalefete 6 Şubat 2022 tarihinde Erken Seçim önermeye hazırlandığı kaydedildi.
OCAK 2022
Daha önce de Ocak 2022 tarihinde bir uzlaşı ortaya çıkmış ancak Saner bunu UBP milletvekillerine kabul ettirememişti.
MECLİS KAPANAMADI ŞİMDİ İSE AÇILMADI
Cumhuriyet Meclis'i ise Haziran ayından bugüne herhangi bir toplantı yapmadı.
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