“Hükümet Olağanüstü Durumu Ve Krizi Yönetemiyor”

Sol Hareket, UBP-HP hükümetinin coronavirüs nedeniyle yaşanan olağanüstü durumu ve krizi yönetemediğini savundu, hükümeti derhal istifa etmeye çağırdı ve teknokratlardan oluşan yeni bir kriz hükümetinin kurulmasını istedi.

Sol Hareket adına yazılı açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, UBP-HP hükümetinin kendi içinde kavgalı ve bir birinin kuyusunu kazan bir yapı içinde bulunduğunu ileri sürdü ve “Bu hükümet yapısı ile bu süreci gerektiği gibi yönetmek ve en az hasar ile atlatmak mümkün değildir” dedi.

Ülkenin en acil ihtiyacının sağlık sistemi ve altyapısındaki eksiklikleri biran önce tamamlamak ve tam donanımlı bir pandemi hastahanesi oluşturmak olduğunu kaydeden Korkmazhan, virüs kaynaklı beş yoğun bakım hastasının dördünün hayatını kaybetmiş olmasının bunun ne kadar hayati olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Toplumun korku ve ülkenin ise belirsizlik içerisinde olduğunu ifade eden Korkmazhan şunları iddia etti:

“BAŞBAKAN KENDİSİNİ KAYBETMİŞTİR”

“Hükümet ortakları kriz yönetimi odaklı değil seçim odaklı hareket ettikleri için gereken kararlar ve gereken planlamalar zamanında alınamamaktadır. Sn Başbakan, Kıbrıs’ın güneyinden getirilen ilaçlar ve tıbbi malzeme nedeniyle, Cumhurbaşkanı’nı kaçakçılık ile suçlayabilecek derecede kendisini kaybetmiştir.”

Halk sağlığının tehdit altında olduğuna dikkat çeken Korkmazhan, seçim ve

siyasi gaile uğruna hiç kimsenin halk sağlığını tehlikeye atma hakkı olmadığını da ifade etti.