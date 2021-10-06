Hükümet ölü taklidi yapıyor!

HP Milletvekili Jale Refik Rogers, azınlık hükümetinin kurultay ve seçim yatırımı olarak görevden alma-atama, bu ülkede yaşamayan insanları vatandaş yapma, çevreyi kirletme gibi kendi çıkarlarına hizmet eden konularda birlik olabildiklerini,...

HP Milletvekili Jale Refik Rogers, azınlık hükümetinin kurultay ve seçim yatırımı olarak görevden alma-atama, bu ülkede yaşamayan insanları vatandaş yapma, çevreyi kirletme gibi kendi çıkarlarına hizmet eden konularda birlik olabildiklerini, Bakanlar Kurulunu toplayabildiklerini ancak Meclis’i açma konusunda kendi çıkar kavgaları nedeniyle birlik olamadıklarını belirtti.

Televizyon programına katılarak yeni yasama yılında Meclis’in açılamamasını ve diğer önemli konu başlıklarını değerlendiren Halkın Partisi (HP) Milletvekili Jale Refik Rogers, şöyle konuştu:

“Meclis’in açılması noktasında hükümet ortaklarının ölü taklidi yaptıklarını gördük. Meclis’in açılmasını ister bir görüntü de yoktu. Sayın Başbakan Meclis’in açılma tarihini çok net olarak biliyordu ama hükümet ortaklarıyla bu konuyu konuşmuş gibi de görünmüyordu. Meclis İç Tüzüğü’nü de yok sayan bir durum oldu. Sonuçta Meclis’in pazartesi günü açılarak nisabın sağlanıp sağlanamadığı yönünde bir sayım yapılması, nisap yoksa da 24 saat sonraya ertelenmesi gerekiyordu. Maalesef Meclis’i hiç açmadılar.”

“Meclis'in açılmaması hükümetin işine geliyor"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Meclis’in açılış tarihinde Türkiye ziyaretinde bulunmasına ilişkin soru sorulması üzerine Rogers, Cumhurbaşkanı’nın sürekli kültürel amaçlı geziler yaptığını, temsil ettiği makama ilişkin konularla ilgili bir adımının pek olmadığını söyledi.