HÜKÜMET, ÖNCELİKLERİNİ 22 MADDEDE SIRALADI

5 Şubat 2018 tarihli Detay Gazetesi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti’nin (DP) oluşturduğu ve 2 Şubat Cuma günü Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan Tufan Erhürman başkanlığındaki dört partili koalisyon, 22 maddelik öncelikli icraatlarını koalisyon protokolüyle belirledi.

Dairelerin, kurum ve kuruluşların bakanlıklara dağılımı da yeniden düzenlendi.

Müşavirlik kaldırılacak, bu alanda yasal düzenleme yapılacak.

Tüm istihdamlar Bakanlar Kurulu bilgisinde yapılacak.

Hukuksuzluk, usulsüzlük ve yolsuzluk dosyalarının hızlı şekilde sonuçlandırılması için polis ve başsavcılık nezdinde girişimde bulunulacak; gerekirse dokunulmazlıklar kaldırılacak.

Seçim ve halkoylaması yasası, YSK ile istişare edilerek gözden geçirilecek ve değiştirilecek.

Kamu Reformu’nun hızla tamamlanması, yurttaşlık ve çalışma yasalarında değişikliğe gidilmesi de hükümetin öncelikleri arasında.

Ülkeye giriş-çıkışlarda Türkiye ile online olarak sicil denetimi yapmanın mümkün olacağı yeni bir adli yardımlaşma antlaşmasının yapılması için girişimde bulunulacak.