HÜKÜMET “ÖTELEMEYE” Mİ BAŞLADI?

Yeni kurulan 4’lü koalisyon hükümetinin göreve başlar başlamaz karşısında bulduğu Yenierenköy Belediyesi ile ilgili sorunlar konusunda dün Belediye Emekçileri Sendikası (BES) sert bir açıklama yayımladı.

Hükümetin belediyede yaşanan sorunların kısa ve uzun vadeli yöntemlerle çözüleceği konusunda kendilerine söz vermelerine rağmen, son iki haftada sorunlarla ilgili hiçbir girişimde bulunulmadığı belirtildi.

“TEREDDÜT ETMEYİZ”

BES Yönetim Kurulu tarafından yayımlanan bildiride, hükümetin geçtiğimiz iki hafta içerisinde sorunlarla ilgili duyarsız davrandığı belirtilirken, bu tutumun devam etmesi durumunda seslerini yükseltmek için sorunu Lefkoşa’ya taşımak konusunda en ufak bir tereddüt yaşanmayağı ifadeleri kullanılması dikkat çekti.

“BİLGİ ALAMIYORUZ”

Yenierenköy Belediyesi’nde yaşanan sorunlarla ilgili olarak Başbakan Erhürman ile daha önce yaptıkları görüşmede, yaşanan sorunların çözümü konusunda BES’in sürece dahil edileceği sözü aldıklarını belirten BES Başkanı Yalınkaya, aradan geçen iki haftalık sürede sorunun çözümü konusunda adım atılmadığını ve sendikanın girişimlerine rağmen konu hakkında bilgi alamadıklarını açıkladı.