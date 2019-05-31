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Hükümet Programı görüşmesi tamamlandı

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Cumhuriyet Meclisi' nde UBP-HP Hükümet Programı üzerine yapılan görüşmeler tamamlandı.
Hükümet Programı görüşmesi tamamlandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu güven oylaması için 1 Haziran Cumartesi saat 10.00’da toplanacak. 

Yaklaşık 13 saat süren görüşmenin 1 tam gün sonrasında yapılacak oylamada, hükümetin güvenoyu alabilmesi için, toplantıya katılanlardan güvenoyu verenlerin sayısının ret oyu verenlerden fazla olması gerekiyor.

Anayasa’ya göre güvenoyu alan Bakanlar Kurulu’na karşı, güven oylamasından sonra üç ay geçmedikçe güvensizlik önergesi verilemiyor.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar, gün boyu süren görüşmenin ardından söz alarak, uzun bir gün olduğunu ve hükümet programında bazı eksiklikler ya da farklı görüşler olabileceğini ancak uyumlu bir programdan bahsettiklerini söyledi. Tatar, bu uyumun umut taşıdığını, bu yüzden programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. 

Tatar, programın uzun bir çalışma sonrası ortaya çıktığını, eksiklikler olabileceğini ancak uyum içinde ülkeye hizmet için çalışacaklarını belirtti. Tatar,  “Cumartesi güvenoyunu alınca hızlı bir şekilde hizmete başlayacağız. Parlamento uyum içinde çalışırsa halka hizmeti daha erken götürebiliriz. Halk hizmet bekliyor, iktidarıyla muhalefetiyle halk için ülke için çalışır bir birimizi desteklemek hepimizin beklentisidir” dedi. 

Bu anlayışla çalışacaklarını ifade eden Tatar, Meclis'in 1 Temmuz-1 Ekim tatil olduğunu ancak yaz aylarında çalışmaların süreceğine inanç belirtti. Tatar, ekonomik mali işbirliği protokolünün yürürlüğe girmesiyle Türkiye’nin desteğini alarak hizmetlere hızlı bir şekilde başlayacaklarını kaydetti. 

Tatar, 2019 için ayrı bir protokol, 2020-2022 dönemi için ise ayrı bir protokol düşündüklerini ifade ederek, ulaşım, eğitim ve sağlık başta olmak üzere her alanda halka hızlı ve kaliteli bir şekilde hizmet götürmenin hedefleri olduğunu söyledi.  

Başbakan Tatar, tüm milletvekillerine koyduğu katkılardan dolayı teşekkür etti. 

ÖZERSAY

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleei Bakanı Kudret Özersay da, yapılan tüm eleştiri, öneri ve katkılar için teşekkür ederek, hükümet programında yazmayan veya eksik bırakılan konuların üzerine gidilmeyecek diye bir durum olmadığını söyledi. Özersay, örneğin dokunulmazlık ve yolsuzluk dosyalarının hükümet programında olmayabildiğini ancak protokolde bulunduğunu kaydetti.  

Programda yazılan şeylerin somut olmadığı konusunda söylenenlere saygı duyduğunu ancak program içerisinde değinilmemesinin atlandığı anlamına gelmediğini ifade eden Özersay, örneğin Ķültür Dairesi ile ilgili bir şey yazmıyorsa, bu konuda bir şey yapılmayacağı anlamına gelmeyeceğini söyledi.  

Özersay, Kıbrıs sorunuyla ilgili çok şey söylenebileceğini, ancak bu konuya daha sonra daha çok değineceklerini ve dış politika konusundaki eleştirilere daha detaylı bilgiler vereceklerini belirtti.  Yeni yaklaşımlar şeklindeki yaklaşımlarının “Türkiye ile birleşme” şeklinde yorumlandığını ancak hükümetin böyle bir kastının kesinlikle söz konusu olmadığını ifade eden Özersay, buna daha önce de hiçbir şekilde sıcak bakmadıklarını söylediklerini belirtti.  

Özersay, değerli eleştirileri dikkate alacaklarını kaydederek, yargıdaki sorunların programda yazılmadığını ama bina, personel gibi sıkıntıların herkes tarafından bilindiğini ifade etti. 
Özersay, “Bunun yanında Maliye'den iki dairenin başbakanlığa bağlanmasıyla  ilgili yapılan hukuka uygunluk ve işlevsellik konusundaki eleştirilerde haklılık vardır. Hukuka aykırı düzenleme yapmayacağız. Eleştirileri dikkate alacağız” diye konuştu. 
 
Özersay, BRT yayınlarının, çok sesliliğe helal getirmeyecek şekilde, Kıbrıs Türkü'nün meşru hak ve menfaatleri gözetecek şekilde sürdürüleceğini belirterek, gün boyunca öneri ve eleştirilerle programa katkı koyan herkese teşekkür etti.  

HAMZAOĞULLARI

Bu arada Tatar ve Özersay, eleştirileri değerlendirdikleri konuşmalari yapmadan önce programa ilişkin son konuşmayı CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları yaptı.

Hamzaoğulları, Meclis'te halk için çalışmayanın evine gideceğini belirterek, 4’lü hükümetin 4 yıl gideceğini ümit ettiklerini ancak olmadığını söyledi.

Herkesin ilk önce “haysiyet” sonra üretim ve hizmete ihtiyacı olduğunu vurgulayan Hamzaoğulları, 4’lü hükümetin döviz krizi, seller ve tüm sıkıntıları aştığını ancak tam iş yapıp,  hizmet verecekken dağıldığını belirtti.

Vatandaşlık konusundan kendisinin de rahatsızlık duyduğunu, 28 yıldır bir tanıdığının vatandaş olamadığını ancak hanımı ve 4 çocuğunun vatandaş olduğunu ifade eden Hamzaoğulları, bu konuların düzenlenmesi gerektiğini, sağlık, eğitim alanında, nüfus konusunda gerekli adımların atılması gerektiğini söyledi.
 
Hamzaoğulları, toplu taşıma konusunda okullar açılmadan önce izinlerin verilmesi gerektiğini, gerekli plan programların hazırlanmasının önemli olduğunu kaydetti. 

Hükümete başarılar dileyen Hamzaoğulları, hükümete Kasım 2020’ye kadar ömür biçtiğini söyledi. 

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