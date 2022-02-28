Cumhuriyet Meclisi’nde “hükümet programı üzerinde görüşmeler” bugün yapılıyor.



Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı, Cumhuriyet Meclisi Geçici Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 10.40’ta başladı.



Toplantının gündeminde, hükümet programı görüşmeleri ve Başkanlık Divanı Seçimleri bulunuyor.



Cuma günü Meclis’te okunan hükümet programı üzerine yapılacak görüşmeler, gece yarısına kadar biterse güven oylaması Çarşamba günü yapılacak.



Meclis iç tüzüğüne göre hükümet programıyla ilgili görüşmelerde söz isteyen milletvekillerine Meclis Başkanı tarafından bir saat söz verilecek. İkinci kez söz almak isteyenlere ise 30 dakikayı aşmamak üzere söz hakkı tanınacak.



UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin kabinesini 21 Şubat Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunmuş; 18 Şubat Cuma günü de yeni hükümetin programını Cumhuriyet Meclisi’nde okumuştu.