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Hükümet Programı üzerindeki görüşmeler bugün yapılacak

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Bu amaçla Meclis Genel Kurulu bugün saat 10.00’da toplanacak.
Hükümet Programı üzerindeki görüşmeler bugün yapılacak

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümetinin hükümet programı üzerindeki görüşmeler Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bugün yapılacak.

Bu amaçla Meclis Genel Kurulu bugün saat 10.00’da toplanacak.

KKTC’nin 27’nci hükümetine ait program üzerine görüşmeler bu gece yarısına kadar tamamlanırsa, cumartesi güven oylaması yapılacak. Eğer program üzerindeki görüşmeler yarına sarkarsa, güven oylaması pazar günü olacak.

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