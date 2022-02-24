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Hükümet programı yarın okunacak

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) – Demokrat Parti (DP) – Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümetinin hükümet programı yarın Cumhuriyet Meclisi’nde okunarak, milletvekillerinin bilgisine getirilecek.
Hükümet programı yarın okunacak

Ulusal Birlik Partisi (UBP) – Demokrat Parti (DP) – Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümetinin hükümet programı yarın Cumhuriyet Meclisi’nde okunarak, milletvekillerinin bilgisine getirilecek.
 

Hükümet programı okunduktan iki tam gün sonra, yani 28 Şubat Pazartesi günü Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, programı görüşmek üzere yeniden toplanacak.


Görüşmeler tamamlandıktan bir tam gün sonra, Meclis’te hükümet programıyla ilgili oylama yapılacak. Eğer program üzerindeki görüşmeler pazartesi tamamlanırsa 2 Mart Çarşamba günü; gece yarısını geçer, salı güne sarkarsa, oylama 3 Mart Perşembe günü yapılacak. Cumhuriyet Meclisi’ndeki toplantıya katılanların salt çoğunluğunun evet oyuyla hükümet güvenoyu almış olacak.

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