Hükümet Sözcüsü: Hollanda bu edepsiz tavrı nedeniyle, özür dileme noktasına getirilecektir!

"Türkiye olarak biz bunun altında kalmayacağız"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, son günlerde Hollanda ile yaşanan krize ilişkin, "Hollanda maalesef hiçbir şekilde kabul edilmeyecek, hiçbir şekilde müsamaha etmeyeceğimiz, altını çizerek ifade ediyorum; hiçbir şekilde tolere etmeyeceğimiz bir anlayışsızlıkla, bir edepsizlikle, bir terbiyesizlikle önce Dışişleri Bakanımızın oraya inmesine müsaade etmedi, arkasından da Aile Bakanımıza karşı yaptığı son derece çirkin, terbiyesiz tavırla maalesef Türkiye Hollanda ilişkilerini son derece gerilimli bir noktaya getirdi. Bu akıl dışı, mantık dışı, izan dışı davranışı kabul etmek hiç mümkün değildir. Hollanda özür dilemek noktasına getirilecektir" dedi.

Doğa Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) üyeleriyle kahvaltıda bir araya gelen Kurtulmuş, Derneğin Topkapı'da bulunan merkezinde gerçekleştirilen toplantıda Hollanda ile yaşanan krize ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş ayrıca, anayasa referandumu kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Türkiye Ekonomisine Etkileri' başlıklı sunum da gerçekleştirdi.