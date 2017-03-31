"Hükümet Telekomünikasyon Dairesi’ni gözden çıkardı"

TDP lideri Özyiğit, Kıb-Tek ve Telekomünikasyon Dairesi’ni, “özelleştirme” adı altında devretme yönündeki düşünce ve çalışmaların, halka yapılacak en büyük kötülüklerden biri olacağını savundu.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile Telekomünikasyon Dairesi’ni, “özelleştirme” adı altında devretme yönündeki düşünce ve çalışmaların, halka yapılacak en büyük kötülüklerden biri olacağını savundu. Özyiğit, her iki kurumda yapılması gerekenin özelleştirme değil, özerkleştirme olduğunu vurguladı.

Cemal Özyiğit, konuyla ilgili açıklamasında, Kıb-Tek Yönetim Kurulu'nun zamlar ve bazı kurumların milyonlarca TL'lik elektrik borcunu bağışlayarak, kurumun kamuoyundaki itibarını zayıflatarak, özelleştirmeye zemin hazırladığını savundu. Özyiğit, 2024 yılına kadar 'Garantili Alım Sözleşmesi' bulunan AKSA'nın ise, anlaşamaya aykırı olarak kapasite artırımı yapmak için ülkeye dizel jeneratör getirdiğine işaret etti.

“AKSA,KIB-TEK KARARI VE EMO İZNİ OLMADAN JENERATÖR ALDI”

İthal izni verilirken, Elektrik Mühendisleri Odası'ndan (EMO) ön izin alınması ve Kıb-Tek Yönetim Kurulu kararı olması gerektiğini, ancak izin ve karar olmadan jeneratörün adaya getirildiğini ileri süren Özyiğit, "Bu kabul edilemez bir durumdur. Umarız, Hükümet yeni bir hukuksuzluğa ve bir oldu bittiye izin vermez. Söz konusu Jeneratör, gümrük işlemleri iptal edilerek derhal geri gönderilmelidir. Olayın yakından takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

AKSA'nın ürettiği elektriğin topluma daha pahalı satıldığını, garantili alım sözleşmesi nedeniyle de ihtiyaç olmasa da üretilen elektriğin parasının toplum tarafından ödendiğini anımsatan Özyiğit, TDP olarak özelleştirilmesine karşı olduklarını kurumun 'özerk' bir yapıya kavuşması gerektiğini, mücadelelerinin de bu yönde olduğunu kaydetti.

"HÜKÜMET TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ’Nİ GÖZDEN ÇIKARDI"

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, UBP-DP hükümetinin Telekomünikasyon Dairesi’ni de gözden çıkardığını belirtti.

Özyiğit, kurumu özelleştirme niyetinde olan hükümetin bilinçli bir şekilde yatırım yapmadığını, hiçbir yatırım yapılmayan kurumun bu haliyle bile yine de kar ettiğini vurguladı.

Telekomünikasyon Dairesi’nin yılda yaklaşık 70 milyon TL geliri olduğunu, hazineye giden bu paradan dairenin faydalanamadığını belirten Özyiğit, stratejik öneme sahip ve gelir getiren bir yer olan Telekomünikasyon Dairesi’ne yatırım yapıp, daha verimli ve daha karlı hale getirileceğine, inatla ve ısrarla elden çıkarılmak istendiğini belirtti. Özyiğit, "Bu nasıl bir anlayıştır anlamak mümkün değil" dedi.

“TEKELLEŞMENİN YARARI OLMADIĞI ERCAN’DA YAŞANARAK GÖRÜLDÜ”

Cemal Özyiğit, tekelleşmenin toplum yararına olmadığının Ercan'da bizzat yaşanarak görüldüğünü anımsatarak, şöyle devam etti:

"Telekomünikasyon Dairesi de mutlaka özerk bir yapıya kavuşturulmalıdır. Daire bu şekilde topluma hem daha iyi, hem de daha ucuza hizmet verebilecektir. Tel Sen'in bu yönde verdiği mücadelenin de destekçisiyiz. Hükümet yetkilileri topluma hizmet etmek istiyorlarsa, kurumu peşkeş çekme düşüncesinden vazgeçerek, özerkleşmesinin önünü açacak adımlar atmalıdırlar."