  • BIST 103.594
  • Altın 274,306
  • Dolar 5,7275
  • Euro 6,2584
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Hükümet “Ülkeye Hizmet Yolunda Bilgilendirme ve İstişare Toplantıları” başlatıyor

» »
UBP-HP Koalisyon Hükümeti, “Ülkeye Hizmet Yolunda Bilgilendirme ve İstişare Toplantıları” başlatıyor.
Hükümet “Ülkeye Hizmet Yolunda Bilgilendirme ve İstişare Toplantıları” başlatıyor

Başbakan Ersin Tatar ve Bakanlar Kurulu üyeleri, toplantılar kapsamında, belirlenen bir program dahilinde her perşembe bölge ziyaretleri yapacak. 

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, UBP-HP Koalisyon Hükümeti’nin kabine üyeleriyle birlikte milletvekillerinin de katılımıyla gerçekleştirilecek ziyaret ve toplantıların ilki yarın Lefke’de yapılacak. 
“Ülkeye hizmet yolunda Lefkedeyiz” sloganı ile gerçekleştirilecek ziyaret  ve toplantı, saat 19.00’da Lefke AKM’de yer alacak.

Hükümetin Lefke ile ilgili icraatlarının, gelecek projelerinin anlatılacağı toplantıda, Lefke halkı sorunlarını ve beklentilerini hükümet yetkililerine direkt iletme fırsatı bulacak.
“Ülkeye Hizmet Yolunda Bilgilendirme ve İstişare Toplantıları”, 10 Ekim’de İskele’de, 17 Ekim’de de Güzelyurt bölgesinde yapılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lapta’da ailesini rehin aldı, bir polisi de bıçakla yaraladı02 Ekim 2019 Çarşamba 14:53
  • Anastasiadis: "Çözüm yönündeki irademizi Guterres'e ilettik"02 Ekim 2019 Çarşamba 14:11
  • Sorakın: DP ve YDP ile çok fazla ortak noktamız yok02 Ekim 2019 Çarşamba 13:23
  • Meclis Başkan Yardımcısı Töre “Kıbrıs’ın Dünü, Bugünü ve Geleceğine İlişkin Çözüm Önerileri” kitabının yazarı Gökçekuş’u kabul etti02 Ekim 2019 Çarşamba 13:11
  • Ziyamet Özel Okul ve İş Eğitim Merkezi’nin özel engelli otobüsü teslim edildi02 Ekim 2019 Çarşamba 12:55
  • Erhürman Mağusa’da konuştu: Sözü edilen ‘alternatif’ hem gerçekçi değil hem de yepyeni sorunlar yaratır02 Ekim 2019 Çarşamba 12:44
  • Rekabet Kurulu'ndan açıklama: “En düşük fiyat ihaleyi kazanmak için yeterli değil”02 Ekim 2019 Çarşamba 12:41
  • Oktay Feridun için Meclis’te tören düzenlendi02 Ekim 2019 Çarşamba 12:17
  • DAÜ BİR-SEN : DAÜ’de algı operasyonu yaratılmaya çalışılıyor02 Ekim 2019 Çarşamba 12:15
  • Hızal: “Guterres’in izleyeceği tutum sürecin belirleyicisi olacak”02 Ekim 2019 Çarşamba 11:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti