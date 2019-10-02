Hükümet “Ülkeye Hizmet Yolunda Bilgilendirme ve İstişare Toplantıları” başlatıyor

Başbakan Ersin Tatar ve Bakanlar Kurulu üyeleri, toplantılar kapsamında, belirlenen bir program dahilinde her perşembe bölge ziyaretleri yapacak.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, UBP-HP Koalisyon Hükümeti’nin kabine üyeleriyle birlikte milletvekillerinin de katılımıyla gerçekleştirilecek ziyaret ve toplantıların ilki yarın Lefke’de yapılacak.

“Ülkeye hizmet yolunda Lefkedeyiz” sloganı ile gerçekleştirilecek ziyaret ve toplantı, saat 19.00’da Lefke AKM’de yer alacak.

Hükümetin Lefke ile ilgili icraatlarının, gelecek projelerinin anlatılacağı toplantıda, Lefke halkı sorunlarını ve beklentilerini hükümet yetkililerine direkt iletme fırsatı bulacak.

“Ülkeye Hizmet Yolunda Bilgilendirme ve İstişare Toplantıları”, 10 Ekim’de İskele’de, 17 Ekim’de de Güzelyurt bölgesinde yapılacak.