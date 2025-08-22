Hükümet ve Koop-Sen anlaştı, grev son buldu!

  • BIST 11329.78
Kooperatif Görevlileri Sendikası’nın (KOOP-SEN), Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. iştiraklerinden Koop-Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Kooperatifi’nde dokuz gün önce başlattığı grev Başbakanlık’taki görüşmenin ardından son buldu.
Geçtiğimiz salı günü başlatılan grevin ardından Sendika temsilcileri bugün Başbakanlık’ta bir görüşme gerçekleştirerek anlaşmaya vardı.

Görüşme sonrası açıklama yapan Başbakanlık Müsteşarı Durali Güçlüsoy ve KOOP-SEN Başkanı Mehmetali Güröz istişareler sonucunda anlaşmaya vardıklarını ve bir mutabakat metni imzalayacaklarını belirtti.

Güçlüsoy: “Emeklilerin işten durdurulması ve çalışanlara uygulanan kesintiler durduruldu”

Başbakanlık Müsteşarı Durali Güçlüsoy yaptığı açıklamada, sendika ile yeni bir mutabakat metni üzerinde çalışılmasının kararlaştırıldığını belirtti. Başbakandan aldıkları talimat neticesinde, 25 Ağustos Pazartesi sabahı sendikayla bir araya geleceklerini kaydeden Güçlüsoy, sendikayla daha önce yürüttükleri görüşmeler çerçevesinde iştiraklerle ilgili gelir artırıcı gider azaltıcı birçok madde üzerinde zaten uzlaşı sağlandığını söyledi.

En geç üç ay içerisinde tamamlanacak mutabakat metni neticesinde üç iştirakte hem finansal yönden hem de idari yönden iyileştirmeler yapılacağını belirten Güçlüsoy, daha önce gündeme gelen emeklilerin işten durdurulması ve çalışanlara uygulanan kesintilerin mutabakat metni imzalanıncaya kadar durdurulduğunu vurguladı.

Güröz

KOOP-SEN Başkanı Mehmetali Güröz de bugün gerçekleştirilen toplantı çerçevesinde daha önce üzerinde mutabakata varılan konuların aynı kaldığını ve emekli çalışanların işten durdurulmayacağını belirtti.

Pazartesi gününden itibaren, gelir gider dengelerini sağlanması ve devlet katkılarını da kapsayacak bir protokol hazırlanması için görüşmelerin başlayacağını söyleyen Güröz, daha önce imzalanan ve devam eden protokoller konusunda geri adım atmayacaklarını kaydetti.

Güröz, protokolün en çok üç ay içinde hazır olacağını öngördüklerini ancak niyetlerinin, en geç bir hafta içinde bu protokolü imzalamak olduğunu belirtti.

 

